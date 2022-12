Jadwal Piala Dunia Malam Ini Jumat 2 November 2022 Lengkap Jam Tayang Portugal Brazil hingga Uruguay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam ini akan dilangsungkan pertandingan terakhir babak penyisihan grup G dan grup H.

Dari grup G dan H masing-masing telah satu tiket dikunci Brazil dan Portugal.

Pertandingan malam ini akan dilangsungkan pukul 22.00 WIB serta pukul 02.00 WIB malam ini.

6 tim lainnya yang tergabung di grup G dan H masih sama-sama berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Oleh sebab itu, laga malam ini diprediksi akan berlangsung sengit.

4 laga tersaji malam ini Ghana Vs Uruguay, South Korea Vs Portugal, Cameroon Vs Brazil dan Serbia Vs Switzerland.

Prediksi hasil pertandingan Ghana 1-2 Uruguay, South Korea 2-0 Portugal, Cameroon 0-1 Brazil, Serbia 1-1 Switzerland

Update Klasemen Grup G dan H

Klasemen Grup G:

1. Brazil 6 (3-0)

2. Swiss 3 (1-1)

3. Kamerun 1 (3-4)

4. Serbia 1 (3-5)

Grup H: