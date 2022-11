Soal dan Kunci Jawaban UAS Sejarah Kelas 12 Semester 1 Latihan Soal Pilihan Ganda - Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk perdalam kemampuan menjawab soal UAS Sejarah Kelas 12 dengan latihan melalui Kisi-kisi soal yang terdiri dari pilihan ganda dan essay.

Soal-soal ini kemungkinan juga akan keluar dalam UAS semester 1 Tahun 2022 lantaran bersumber dari buku pelajaran sejarah yang sedang digunakan.

Seluruh soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang menjadi pembelajarna bagi siswa dalam mengasah kemampuannya dalam mejawab soal.

Belajar melalui soal latihan akan lebih cepat diingat karena siswa dihadapkan langsung dengan sejumlah soal layaknya dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Makanya bentuk soal latihan ini sudah sama persis dengan soal UAS yaitu terdiri dari soal pilihan ganda dan essay.

Inilah rangkuman soal sejarah pilihan ganda dan essay yang dapat dijadikan panduan untuk menghadapi UAS semester 1 Tahun 2022.

Soal Pilihan Ganda

1. Pemberontakan Permesta mendapat dukungan dari ....

a. Kahar Mudzakar

b. Daniel Alexander Maukar

c. Raymond Westerling

d. Mayor Somba

e. Letkol Vence Sumual

2. Pada masa Denokrasi Terpimpin, PKI merupakan partai politik yang cukup disegani karena ....

a. menjadi partai pemegang pemilu 1955

b. menjadi partai politik yang radikal

c. menjadi partai politik yang paling didukung oleh rakyat

d. menjadi partai politik yang terdepan mendukungan kebijakan presiden

e. menjadi partai yang terkaya

3. Menteri Panglima Angkatan Darat yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan G-30-S/PKI adalah ....

a. Letjen Ahmad Yani

b. Brigjen Katamso

c. Mayjen S. Parman

d. Mayjen M. T. Haryono

e. Brigjen D. I. Panjaitan

4. Operasi penumpasan G-30-S/PKI di Blitar dilakukan operasi Trisula, dipimpin oleh ....

a. Brigjen Suryo Sumpeno dan Kolonel Witarmin

b. Brigjen . Yusuf dan M. Yasin

c. Brigjen Suryo Sumpeno dan Mayjen M. Yasin

d. Mayjen M. Yasin dan Kolonel Witarmin

e. Kolonel Witarmin dan M. Yusuf

5. Faktor yang melatarbelakangi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ....

a. Malaysia bersekutu dengan negara-negara Blok Barat

b. perluasan wilayah Sabah dan Serawak oleh Malaysia

c. keikutsertaan Malaysia dalam SEATO

d. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia

e. Malaysia dikuasai Inggris

6. Setelah dinasionalisasi, De Javasche Bank berubah menjadi ....

a. Bank Central

b. Bank Indonesia

c. Bank Internasional

d. Bank Tabungan Negara

e. Bank Rakyat Indonesia

7. Keuntungan rakyat Indonesia dengan diadakannya Rapat Raksasa di Lapangan Ikada adalah ....

a. untuk mempersiapkan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan

b. mempersiapkan rakyat dalam melucuti tentara Jepang

c. memperkuat pertahanan rakyat dengan senjata seadanya

d. meyakinkan rakyat bahwa pemimpinnya masih berwibawa

e. menunjukan kekuatan rakyat yang besar

8. Berikut ini yang tidak menyebabkan inflasi pada awal kemerdekaan adalah ....

a. tidak terkendalinya jumlah mata uang penduduk Jepang

b. dikuasai bank-bank oleh tentara Sekutu

c. diedarkannya uang cadangan untuk membiayai operasi-operasi Sekutu

d. kas negara kosong

e. sistem autarki lokal warisan Jepang

9. Demi perkembangan demokrasi, BP-KNIP menganjurkan rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai pembuktian bahwa demokrasi rakyat dijamin eksistensinya oleh Pemerintah RI. Hal ini diusulkan dalam sidang BP-KNIP dan disetujui oleh presiden maka keluarlah ....

a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

b. Maklumat Presiden No. X Tahun 1945

c. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945

d. Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945

e. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

10. Berikut ini yang tidak termasuk latar belakang penolakan Bung Karno dan Bung Hatta atas desakan para pemuda untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia secepatnya adalah ....

a. cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita Pemerintah Jepang

b. meunggu dahulu pembahasan melalui sidang PPKI

c. Bung Karno dan Bung Hatta sudah mempunyai rencana lain setelah mendapat panggilan dari Jendral Terauchi

d. khawatir terjadinya pertumpahan darah dengan bala tentara Jepang

e. kemerdekaan Indonesia perlu dipersiapkan secara matang

11. Latar belakang peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang adalah adanya desas-desus Jepang....

a. meracuni cadangan air minum

b. membunuh dr. Karyadi

c. menangkapi para pemuda BKR

d. menghalangi para pemuda menyebarkan berita proklamasi

e. akan berkuasa kembali di Indonesia

12. Tujuan pembentukan Badan Keamanan Rakyat adalah ....

a. persiapan dalam menghadapi Belanda

b. syarat untuk kelengkapan negara

c. memelihara keamanan dan keselamatan rakyat serta merawat korban perang

d. untuk menghadapi tentara Jepang

e. persiapan mengahadapi Sekutu

13. Pihak oposisi menilai Kabinet Sukiman dalam menjalankan politik luar negerinya condong ke ....

a. China

b. Blok Timur

c. Blok Komunis

d. Blok Barat

e. Netral

14. Alasan Pemerintahan RI membentuk Badan Keamanan Rakyat dan tidak segara membentuk tentara nasional adalah ....

a. Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan

b. pembentukan tentara nasional dapat menimbulkan kecurigaan Sekutu

c. pembentukan tentara nasional membutuhkan biaya besar

d. Indonesia belum memiliki biaya untuk TNI

e. tentara belum perlu untuk saat itu

15. Dewan Banteng di Sumatra Barat dibentuk oleh ....

a. Kartosuwiryo

b. Letkol. H. N. Ventjel Sumual

c. Letkol Berlian

d. Kolonel Mauludin Simbolon

e. Letkol Achmad Husein

16. Berikut ini yang tidak termasuk tindakan-tindakan sambutan rakyat Indonesia untuk menegakan kedaulatan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan adalah ....

a. merebut senjata dari Jepang

b. membangun pemerintahan

c. pembunuhan terhadap tentara Jepang yang masih ada di Indonesia

d. mengambil alih gedung-gedung yang masih dikuasai Jepang

e. menuliskan yel-yel di tempat-tempat yang strategis

