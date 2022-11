Anak Legenda Tinju Dunia Australia Tinggalkan Kampung Halaman Untuk Copot Gelar Jermell Charlo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anak legenda Tinju Dunia Australia, Kostya Tszyu yakni Tim Tszyu meninggalkan kampung halamannya untuk mempersiapkan diri dalam duel menghadapi Jermell Charlo pada Januari 2023.

Tim Tszyu berangkat ke Negeri Paman Sam, Amerika Serikat untuk latihan.

Bahkan sebelum ke Amerika Serikat, Tim Tszyu juga berlatih di Thailand.

Pada Tinju Dunia tersebut, Jermell Charlo akan mempertaruhkan semua gelar miliknya terhadap penantang sabuk WBO Tim Tszyu.

Tim Tszyu pun optimis bisa memberikan kejutan terhadap Jermell Charlo.

“Saya akan mengatakan ada sedikit saraf. Tapi itu hanya membunuh atau dibunuh sekarang. Aku akan berburu. Inilah saatnya bagi saya untuk membawa hal-hal ke tingkat berikutnya.

Saya telah melakukan latihan dasar di sini di Australia, saya pergi ke Thailand dan mengatur kondisi saya, jadi sekarang hanya membuat rencana untuk laga, melatih keterampilan, dan hanya naik level,” katanya.

Menghadapi Jermell Charlo pun akan jadi Tinju Dunia kedua Tim Tszyu di Amerika Serikat.

Pada kali kedua di Amerika Serikat ini, Tim Tszyu pun berambisi untuk merebut semua sabuk juara Jermell Charlo.

“Aku sudah lama tidak mengalaminya. Saya merasa belum mencapai apa-apa sampai saya mendapatkan empat ikat pinggang ini di pinggang saya. Bagi saya, saya belum melakukan apa-apa.,” katanya.

Tim Tszyu kini tercatat telah 21 kali menang yang 15 diantaranya diraih dengan KO.

Sedangkan Iron Man julukan dari Jermell Charlo kini menjadi juara tak terbantahkan usai mendapat sabuk dari Brian Castano.

Dalam perjalannya, Jermell Charlo sudah merasakan satu kekalahan dan satu kali imbang.

Tim Tszyu (putih dengan belalai biru) v Terrell Gausha (putih dengan batang merah dan emas) dalam acara utama Super Welterweight di Armory pada 26 Maret 2022 di Minneapolis, Amerika Serikat. Tszyu, akan menghadapi Jermell Charlo pada Januari 2023 (Adam Bettcher/Getty Images/AFP)

Tale of The Tape Jermall Charlo vs Tim Tszyu