Soal dan Jawaban UAS PJOK Kelas 12 Semester 1 dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Uraian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pembahasan soal-soal yang bisa menjadi panduan siswa untuk mengadapi UAS PJOK untuk Kelas 12 semester ganjil tahun 2022.

Soal layaknya dalam ujian sekolah UAS PJOK terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian.

Sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap siswa dalam melaksanakan ujian sekolah atau UAS semester ganjil.

Pada ujian sekolah UAS Kelas 12 SMA/SMK ini sejumlah materi akan dibahas melalui soal UAS sebagai penilaian untuk melanjutan ke semester 2.

Setiap soal dalam panduan melaksanakan UAS dilengkapi dengan kunci jawaban yang bisa menjadi referensi bagi siswa sebagia pengatahuan dan pembelajaran dalam menghadapi ujian selanjutnya yaitu pada UAS.

Rangkuman soal dibuat sedemikan rupa layaknya pelaksanaan UAS, makanya dalam berlatih pastikan untuk menjawab seluruh soal sendiri dan kunci jawaban hanya sebagai perbandingan semata atas jawaban yang sudah dilakukan.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Membendung atau melakukan block dalam permainan bola voli yang baik adalah tepat pada posisi bola itu datang dan pantulan bola mengarah ke bidang …

a. lapangan regu yang melakukan block

b. lapangan regu yang melakukan pertahanan

c. lapangan penyerang pada bidang yang kosong

d. diluar garis samping lapangan regu yang menyerang

e. diluar garis belakang lapangan regu yang menyerang

2. Penentuan pemain universal yang bertugas sebagai pemain serba bisa dalam permainan bola voli berdasarkan …

a. kemampuan smash

b. kemampuan passing

c. kemampuan mengumpan

d. kemampuan smash dan blocking

e. kemampuan smash, passing, dan mengumpan

3. Perhatikan gambar di bawah ini !

Gambar di atas adalah formasi pemain bola voli jika serangan datang dari posisi ...

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

e. 6

4. Perhatikan gambar di bawah ini !

Pada gambar tersebut menggambarkan teknik dasar dalam permainan bola basket, yaitu gerakan …

a. chest pass

b. bounce pass

c. base ball pass

d. over head pass

e. under hand pass

5. Tembakan lay-up pada permainan bola basket dilakukan dari jarak dekat dengan basket, yang didahului dengan gerakan …

a. berpola

b. berjalan

c. 2 langkah

d. 3 langkah

e. melompat

6. Gerakan seperti jingkat, sentakan, loncat, lompat, lompat sergap, merupakan jenis senam aerobik …

a. rockrobic

b. kontinuitas

c. low impact

d. high impact

e. moderate impact

7. Perhatikan gambar !

Pada gambar diatas merupakan rangkaian gerak pada olahraga renang gaya …

a. dada

b. dolpin

c. bebas

d. punggung

e. kupu-kupu

8. Perhatikan gambar !

Dari gambar diatas yang merupakan gerakan pengambilan napas pada renang gaya bebas terletak pada nomor ...

a. 1.

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

9. Pada dasarnya gerakan renang gaya bebas dan gaya punggung hampir sama, yang membedakan terletak pada posisi tubuh. Pada renang gaya punggung posisi tubuh …

a. menghadap air

b. rata dengan air

c. membelakangi air

d. sebagian masuk dalam air

e. menghadap dan membelakangi air

10. Bagian tangan yang pertama kali masuk ke dalam air saat melakukan gerakan tangan pada renang gaya punggung adalah ...

a. ibu jari tangan

b. punggung tangan

c. jari telunjuk tangan

d. pergelangan tangan

e. jari kelingking tangan

11. Apabila dalam cabang olahraga tolak peluru pada saat melakukan tolakan jatuhnya peluru di luar sektor tolakan, maka tolakannya dinyatakan …

a. diulangi

b. tidak sah

c. dibatalkan

d. peserta dikeluarkan

e. peserta mendapat teguran

12. Perhatikan gambar di bawah ini !

Pada gambar tersebut merupakan bentuk latihan kebugaran jasmani yang bertujuan untuk menguatkan otot…

a. kaki

b. dada

c. bahu

d. lengan

e. punggung

13. Latihan squat jump atau mengangkat barbel sambil turun naik bangku dilakukan untuk melatih kekuatan …

a. otot kaki

b. otot perut

c. otot lengan

d. otot tangan

e. otot punggung

14. Metode latihan ketahanan dengan menggunakan beban sebagai alat untuk meningkatkan kondisi fisik disebut …

a. fartlet

b. tes aerobik

c. speed play

d. training center

e. weight training

15. Perhatikan gambar di bawah ini !