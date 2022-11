Personel Polres Kubu Raya Amankan Jalur Kedatangan dan Kepulangan Kunker Presiden Jokowi ke Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Kalimantan Barat dalam rangka menghadiri acara Bahaump Bide Bahana Pasukan Merah Tariun Borneo Bangkule Rajakng di rumah Radakng Pontianak Jl. Sutan Syarir Kota Pontianak Kalimantan Barat dan pembagian Bansos di Pasar Kemuning Pontianak Kota, Selasa 29 November 20222.

Dalam Kunjungan Presiden RI beserta Rombongan Polres Kubu Raya melakukan pengamanan sepanjang Jalan Arteri Supadio hingga perbatasan Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak.

Kedatangan Presiden RI bersama rombongan di Bandara Internasional Supadio jam 08.09 Wib disambut Kapolri Jendral Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M. dan Danlanud Supadio Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak.

Kapolres Kubu Raya AKBP Jerrold H.Y Kumontoy mengatakan, Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI beserta rombongan kota Pontianak Kalimantan Barat untuk menghadiri acara Bahaump Bide Bahana Pasukan Merah Tariun Borneo Bangkule Rajakng di rumah Radakng Pontianak.

“ Rombongan dari Bandara Internasional Supadio melewati Jalan Arteri Supadio yang merupakan wilayah hukum Polres Kubu Raya, wajib dilakukannya pengamanan kedatangan hingga kepulangan Presiden RI beserta Rombongan di sepanjang Jalan Arteri Supadio hingga batas Kota Pontianak, terangnya.

“ Dalam pengamanan jalur kedatangan dan kepulangan Presiden RI personel yang melakukan pengamanan secara teknis memahami obyek yang diamankan serta betul-betul menganalisa pergerakan masyarakat di titik-titik konsentrasi padat persimpangan ini menindak lanjuti perintah Kapolda Kalbar, pungkasnya.

“ Di lapangan personel wajib selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam mengamankan kedatangan dan kepulangan Presiden RI, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelas Kapolres Kubu Raya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada personel Polres Kubu Raya yang melakukan pengamanan kedatangan dan kepulangan Presiden RI beserta rombongan ke Jakarta, sehingga jalur yang dilalui dapat berjalan lancar, pungkasnya.

Diketahui Pesawat Kepresidenan yang membawa Preisiden RI beserta rombongan take 0ff dari Bandara Internasional Supadio pada jam 11.20 Wib menuju Jakarta dan Rombongan Kapolri take off pada jam 12.30 Wib menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda.