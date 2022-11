Kontroversi Jessica Iskandar Berlanjut usai Gimmick hingga Setingan Terbongkar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dunia artis seakan tak pernah lepas dari sensasi hingga kontroversi, seperti yang dialami artis Jessica Iskandar.

Usai gimmick dan setingan soal kesulitan keuangan, kini istri Vincent Verhaag itu kembali membuat netizen bergemuruh.

Di tengah kabar kesulitan keuangan untuk membayar cicilan KPR dua rumahnya di Jakarta, artis Jessica Iskandar gelar selamatan rumah baru di Bali.

Rumah yang dibangun oleh suaminya, Vincent Verhaag sejak keduanya memutuskan menikah itu kini sudah bisa ditempati.

• Gimmick Jessica Iskandar Terbongkar, Bantuan Teman Selebritis dan Cicilan Nunggak Ternyata Setingan

"Yeay hari ini kita selamatan rumah baru! Terima kasih papà @v.andrianto you’re the best! We love you!," tulis Jessica di akun @inijedar, dikutip Selasa 29 November 2022.

"Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan ke hadiratMu, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kenyamanan dirumah baru kami. Amin! I’m super happy and full of blessings," imbuhnya.

Jessica, Vincent dan kedua anak mereka terlihat menggunakan pakaian adat Bali dalam video tersebut.

"Upacara memasuki rumah baru di Bali," tulis Jessica dalam keterangan video Instagram Story.

Sebelumnya dalam konten YouTube-nya, Jessica juga terlihat bahagia memperlihatkan rumah barunya di Bali.

"Selamat datang di rumah baru kami, ini rumah baru kami, aku sangat bahagia," kata Jessica.

Jessica juga menunjukkan keunggulan rumah barunya yang telah dibuat canggih.

Dari pintu yang sudah menggunakan fingerprint hingga penggunaan asisten virtual untuk menyalakan dan mematikan lampu.

"Jadi di rumah ini sudah elektrik, lampu, sistem keamanan sudah elektrik," ujar Jessica.

Terlepas dari kebahagiaan Jessica Iskandar yang sudah pindah ke rumah barunya, kini kembali menuai kontroversi.