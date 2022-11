Kondisi Chelsea Olivia Terkini, Kronologi Terjatuh di Rumahnya hingga Dilarikan ke RS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kondisi terkini selebrtis Chelsea Olivia istri dari Glenn Alinskie yang sempat dilarikan ke rumahsakit karena mengalami cedera.

Belum lama ini artis Chelsea Olivia dikabarkan masuk rumah sakit karena terjatuh di rumahnya.

Chelsea mengungkapkan kejadian itu melalui sebuah unggahan di Instagram-nya.

Chelsea Olivia mengunggah foto saat ia berada di ruang radiologi.

“Ada ada aja pagi pagi kepeleset di parkiran rumah.

Jatuh posisi duduk sakit banget,” tulis Chelsea dikutip dari Instagram-nya, Selasa 29 November 2022.

“Bulan ini tuh sibuk banget jangan sakit please.

Besok harus ke Bali pula,” lanjut Chelsea.

Chelsea mengucapkan terima kasih atas ucapan dan doanya yang mengalir untuknya.

Chelsea memastikan kondisinya dalam keadaan baik.

“Guys thank you so much untuk ucapan dan doanya.

Hasilnya all good tulang hanya sedikit bengkak dan bergeser,” tulis Chelsea.

Glenn Alinskie juga memastian kondisi istrinya baik-baik saja.

Glenn juga mengunggah video Chelsea yang tengah berbaring lemas di tempat tidur.