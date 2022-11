Tampilan belakang All New Kijang Innova Zenix Hybrid Ev yang dipamerkan saat launching All New Kijang Innova Zenix di GAIA Bumi Raya City Mal, Selasa 29 November 2022. Dengan menghadirkan teknologi hybrid dan banyak fitur keamanan serta kenyamanan, ini membuat TAM optimis All New Kijang Innova Zenix akan banyak mendapatkan peminat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Akhirnya All New Kijang Innova Zenix hadir di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa, 29 November 2022.

Kehadiran All New Kijang Innova Zenix membuktikan komitmen PT Toyota Astra Motor terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, makanya TAM menambah pilihan model elektrifikasi di Indonesia dengan menghadirkan update line up tersebut.

Vice President Director PT TAM Henry Tanoto mengungkapkan sejak tahun 2009, TAM telah menjadi pioneer dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi dalam rangka mewujudkan mobilitas Ramah Lingkungan.

TAM menyediakan pilihan lengkap teknologi elektrifikasi mulai dari Hybrid EV, Plug-in Hybrid EV, hingga Battery EV melalui All New bZ4X.

“Hari ini kami memperluas aplikasi teknologi elektrifikasi, khususnya Toyota Hybrid System generasi terbaru yang digunakan oleh All New Prius ke All New Kijang Innova Zenix.

Dengan harapan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, namu juga dapat memberikan kontribusi lebih besar dakan menekan angka emisi karbon,” jelas Henry Tanoto.

All New Kijang Innova Zenix menjanjikan performa berkendara yang superio dengan mengadopsi platform dan mesin TNGA serta teknologi Hybrid system generasi ke-5.

Kepala Cabang Auto2000 Pontianak Syaifuddin menjelaskan All New Kijang Innova Zenix adalah terobosan baru.

• Muncul Kabar Innova Diesel Sudah Suntik Mati, Begini Penjelasan Toyota

Konsep ekterior yang dihadirkan adalah glamorous and tough yang ingin menyampaikan kesan tangguh terlihat dari bagian depan berkat New Crossover Front Looks dengan New Front Grille Design yang dilengkapi dengan LED headlamp.

Lalu bergerak ke samping, aura layaknya SUV mewah terpancar dari new fascinating 18" Alloy wheel, serta pillar A yang lebih tegak dan pillar D yang lebih landai memperkuat body type SUV.

Sementera pada bagian belakang, struktur tiga dimensi melalui New Rear Combination lamp yang menguatkan kesan emosional dan dinamis.

Dia juga menjelaskan fitur lainnya yang hadir di All New Kijang Innova Zenix memberikan kesan mewah dan terbaik di kelasnya.

“Ini sesuai dengan tren serta kebutuhan keluarga millenial dengan nilai global,” ujarnya.

“Hadirnya pilihan produk dengan teknologi hybrid dan banyak fitur keamanan serta kenyamanan, ini membuat kami optimis All New Kijang Innova Zenix akan banyak mendapatkan peminat,” kata Syaifuddin.

• Diskon Kijang Innova Mencapai Rp 18 Jutaan, Varian Hybrid Pun Segera Meluncur