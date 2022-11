Soal Ulangan Akhir Semester 1 Bahasa Inggris Kelas 10 dan Jawaban Soal UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini soal Ulangan akhir semester 1 Bahasa Inggris Kelas 10 sebagai persiapan hadapi UAS tahun 2022 yang tengah berjalan.

Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang menjadi mata pelajaran di sekolah lantaran menjadi bahasa dunia.

Dalam latihan soal kali ini, siswa akan belajar soal-soal yang dibuat layaknya soal ujian sekolah seperti pada ulangan akhri semester.

Terdiri dari soal pilihan ganda yang akan melatih kemampuan siswa dalam mengerjakan soal.

Semakin banyak latihan tentunya akan membuat pelajar semakin terbiasa dalam menyelesaikan soal.

Inilah soal Bahasa Inggris Kelas 10 untuk hadapi UAS atau Ulangan akhir semester.

Soal Pilihan Ganda

The text is for questions no. 1-4

Change the verbs into past tense form!

I go (1) to Bandung last week. I am (2) there for three days. I walk (3) in the streets of Bandung and visited Vanda Park. I take (4) a lot of pictures of this beautiful city. I was so happy.

1. a. go

b. goes

c. gone

d. has

e. went

2. a. is

b. was

c. am

d. were

e. are

3. a. walked

b. walking

c. walk

d. walks

e. was walking

4. a. takes

b. take

c. tooks

d. took

e. taken

This text is for question no. 5-9

Cocoa Beach Florida is known as the perfect beach town. It is an hour drive to east of Orlando on Florida’s amazing Space Coast. The drive here is almost as beautiful as the beach.