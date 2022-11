Soal PAI Ujian Akhir Semester 1 Kelas 11 UAS/PAS Lengkap Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pembahasan soal ujian sekolah semester ganjil untuk menghadapi Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 11 pekan ini.

Siswa sudah memasuki masa-masa pelaksanaan ujian sekolah pada UAS atau ulangan umum semester ganjil tahun 2022.

Soal menjadi ini akan menjadi latihan sekaligus gambaran untuk melaksanakan soal ujian sekolah nanti.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan essay memiliki kualitas layaknya soal-soal dalam UAS.

Tak menutup kemungkinan juga akan keluar pada UAS nanti.

Soal Pilihan Ganda

1. Ilmu yang mempelajari kaidah membaca Alquran dengan benar disebut ….

a. ilmu tauhid

b. ilmu hadis

c. ilmu tajwid

d. ilmu nahwu

2. Orang yang tidak menjadikan Alquran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk orang yang ….

a. durhaka kepada Allah

b. durhaka kepada diri sendiri

c. menganiaya diri sendiri

d. merugikan diri sendiri

3. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut ….

a. sabiqum bil khairat

b. zalimun linafsihi

c. khairunnasi

d. muqtasid

4. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain dengan ….

a. pahala yang setimpal

b. melapangkan rezeki

c. melapangkan kuburnya

d. memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat

5. Fastabiqul khairat, artinya ….

a. berlomba dalam belajar

b. berlomba dalam disiplin

c. berlomba dalam kesehatan

d. berlomba dalam kebaikkan

6. Mengingat tugas yang diemban oleh para rasul itu sangat berat, selain diberi wahyu para rasul juga diberi ….

a. ilmu yang banyak

b. ilham

c. syafaat

d. mukjizat

7. Seorang nabi yang diberi keistimewan oleh Allahswt. Dapat berbicara ketika baru lahir adalah ….

a. Adam a.s

b. Nuh a.s

c. Isa a.s

d. sulaiman a.s

8. Di bawah ini contoh bacaan alif lam qamariah adalah ….

9. Apabila huruf mad diikuti atau bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut ….

a. mad wajib mutasil

b. mad jaiz munfasil

c. mad farqi

d. mad tabi’i

10.

Artinya ….

a. berlomba kepandaian

b. berlomba dalam kebaikan

c. berlomba dalam beramal

d. berlomba dalam pertandingan

11. Firman Allah yang menyatakan untuk mendahulukan keluarga dekat dalam berinfaq adalah surat Al Isra’ ayat ….

a. 26

b. 27

c. 28

d. 29