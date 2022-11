Ikahut Dukung Gerakan Nasional Pemulihan DAS Sebagai Upaya FOLU NET Sink 2030 di Kabupaten Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang didukung Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pengurus Daerah Kabupaten Sintang (IKAHUT) melaksanakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang (MTsN 1 Sintang) pada tanggal 28 November 2022.

Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2022 ini mengusung tema “Gerakan Nasional Pemulihan DAS Sebagai Upaya Mendukung FOLU NET Sink 2030 di Kabupaten Sintang”

Bupati Sintang, Jarot Winarno dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sintang beberapa waktu lalu mendapat penghargaan terkait ruang terbuka hijau, namun Pemerintah Daerah menyadari bahwa dari banyaknya pembangunan telah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

Di Kabupaten Sintang terdapat DAS Kapuas dengan 2 Sub DAS yaitu Sub DAS Melawi dan Sub DAS Ketungau. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya perbaikan.

“Barang siapa menebang satu pohon maka harus mengganti 10 pohon,” tegas Jarot.

Ketua IKAHUT Sintang, Deddy Irawan menyampaikan bahwa Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia ini sekaligus juga ditetapkan sebagai Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai dalam upaya mendukung FOLU Net Sink 2030.

Deddy menjelaskan bahwa FOLU Net Sink merupakan sebuah pendekatan dan strategi yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan bahwa pada tahun 2030 serapan emisi karbon sektor Forest and Other Land Use (FOLU) akan seimbang atau lebh tinggi dari tingkat emisinya.

Target utamanya tetap berfokus pada upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Deddy menegaskan bahwa penanaman ini juga sebagai bagian untuk mendukung salah satu visi Kabupaten Sintang sebagai Kabupaten Lestari.

IKAHUT UNTAN di Kabupaten Sintang memiiki program IKAHUT VISIT TO SCHOOL yaitu program penanaman ke sekolah-sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan. "Melalui program ini, IKAHUT SINTANG juga akan mendukung kegiatan penanaman pada rimba dan gupung yang dlindungi masyarakat. Lokasi penanaman prioritas akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang," jelas Dedy.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Edi Harmain menyampaikan harapannya agar kegiatan penanaman ini bisa mengedukasi anak-anak sekolah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. (*)

