Apa Saja yang Membuat Asam Lambung Bisa Berakibat Fatal ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hampir dipastikan penderita GERD merupakan penderita maag yang dibiarkan sehingga penyebab dan penangannya juga hampir sama.

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) muncul akibat asam lambu--ng naik sampai ke kerongkongan (re-flux) disebabkan katup atau cincin lambung tidak berfungsi optimal.

Asam lambung berpotensi semakin parah jika dibiarkan tanpa penanganan.

Sebab asam lambung atau gerd yang parah dapat berakibat fatal, bahkan penanganannya bisa sampai ke meja operasi.

Penyakit GERD adalah gangguan pencernaan yang kronis, di mana asam lambung naik ke kerongkongan, lalu diikuti dengan rasa asam atau pahit di mulut.

Berdasarkan siaran pers dari Allianz Life Indonesia yang dikutip dari PARAPUAN, umumnya penyakit yang berkaitan dengan asam lambung itu dianggap sebagai dysepsia atau maag, tapi kondisi ini berbeda dengan GERD.

Pasalnya GERD merupakan penyakit kronik yang dapat mengakibatkan kanker kerongkongan atau kanker lambung.

Meski begitu tak perlu khawatir, kalau GERD sendiri bisa dicegah dengan menghindari pemicunya.

Sebelum, harus dipahami pula kalau gangguan pencernaan kronis seperti GERD ini dapat dialami oleh semua orang.

Meski begitu National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases orang yang obesitas dan ibu hamil itu menjadi golongan yang berisiko mengalami GERD.

Lantas, apa saja pemicu GERD yang sebaiknya dihindari?

Demi mencegah kondisi GERD, maka sebaiknya hindari berbagai pemicunya, antara lain:

1. Merokok, pasalnya polutan yang terdapat pada rokok dapat mengiritasi lambung

2. Mengonsumsi jenis obat-obatan seperti aspirin, Motrin atau Advil (Ibuprofen), dan Aleve (Naproxen) secara berlebihan.