Soal Ulangan Akhir Semester 1 PAI Kelas 12 Senin 28 November 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menjelang hari pelaksanaan ulangan akhir semester (UAS) siswa perlu memperbanyak mengerjakan latihan soal.

Seperti soal pilihan ganda untuk pelajaran PAI Kelas 12.

Melalui latihan ini, siswa akan terbiasa mengerjakan soal PAI yang akan diterima pada UAS nanti.

UAS akan dilaksanakan dalam pekan mulai Senin 28 November 2022 depan sehingga latian dalam menghadapi soal layaknya pelaksanaan ujian sekolah.

Setiap soal akan dilengkapi dengan kunci jawaban untuk memberikan pengetahuan bagi siswa.

Berikut ini soal latihan PAI Kelas 12 untuk persiapan UAS.

• Soal UAS PAI Kelas 10 SMA Semester 1, Kunci Jawaban PAS Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

Soal Latihan Ganda

1. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim maka hukum bacaannya adalah ….

a. izhar safawi

b. ikhfa safawi

c. iqlab

d. idgam mimi

e. idgam bigunnah

2. Dalam surat Yunus ayat 41, orang yang sudah melakukan dakwah Islam, tetapi yang diajaknya tetap mendustakan, maka ….

a. tanggung jawabnya makin berat

b. akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat

c. akan disiksa bersama orang-orang yang sesat

d. terbebas dari beban tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya

e. harus tetap sabar, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar

3. Surat madaniyah adalah surat yang diturunkan ….

a. sesudah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

b. sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

c. di Mekah

d. di Madinah

e. di Saudi Arabia

4. Hamba sahaya melahirkan tuannya yaitu tanda….kiamat

a. Mutlak

b. Besar

c. Kecil

d. Baku

e. Utama

5. Pada hari selesai zaman insan menyerupai anai-anai yang berterbangan, hal itu dijelaskan dalam surah….

a. Al-Baqarah

b. Az-zalzalah

c. Ad-Dhuha

d. AL-Insyirah

e. Al-Qari’ah

6. Orang yang tidak adil dalam memberi keputusan keyika hari selesai zaman dibangkitkan dalam keadaan….

a. Buta

b. Seperti babi hutan

c. Wajah menyerupai monyet

d. Mulutnya berbau

e. Kaki pincang

• Soal UAS PAI Kelas 11 SMA Semester 1, Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

7. Saksi utama pada hari selesai zaman selain Allah Swt adalah….

a. Orang tua

b. Teman

c. Sahabat

d. Diri sendiri

e. Saudara

8. Hari selesai juga disebut yaumud din artinya….

a. Pembalasan

b. Keputusan

c. Penimbangan

d. Kegoncangan

e. Kehinaan

9. Malaikat yang menjaga pintu nirwana yaitu malaikat….

a. Malik

b. Ridwan

c. Raqib

d. Mikail

e. Jibril

10. Kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di….

a. Dunia

b. Alam kubur

c. Akhirat

d. Langit

e. Alam barzah

11. Manusia yang diberi catatan amalnya dengan cara terhormat dari sebelah kanan ia akan masuk….

a. Surga

b. Neraka

c. Jahana,

d. Hawiyah

e. Hutamah

12. Surat Al Kahfi terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat makiyah, merupakan urutan surat yang ke ….

a. 18

b. 17

c. 15

d. 14

e. 10