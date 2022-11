Sempat Dikira Tutup Akun, Jennifer Lopez Comeback di Instagram Promosikan Album Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sempat dikira tutup akun, artis sekaligus penyanyi Jennifer Lopez resmi comeback ke media sosial.

Postingan pertamanya itu sekaligus untuk mempromosikan album terbarunya.

Sebelumnya, perempuan yang kerap disapa J-Lo ini mengejutkan publik karena menghapus semua foto di akun Instagram-nya.

Akun Instagram @jlo akhirnya kembali dengan pengumuman album baru bertajuk This Is Me... Now.

Istri Ben Affleck ini mengunggah sebuah video transformasi dari perjalanan kariernya selama 20 tahun.

Mafhum saja, album teranyar itu bertepatan dengan perayaan 20 tahun album J-Lo yang bertajuk This Is Me... Then.

This is Me... Now berisi 13 lagu yang diproduseri langsung oleh Jennifer Lopez.

Album ini terasa sangat spesial karena menjadi karya terbaru J-Lo setelah album A.K.A pada 2014.

Berikut daftar lagu dalam album This is Me … Now:

1. "This Is Me … Now"

2. "To Be Yours"

3. "Mad in Love"

4. "Can’t Get Enough"

5. "Rebound"

6. "not. going. anywhere."

7. "Dear Ben pt. ll"

8. "Hummingbird"

9. "Hearts and Flowers"

10. "Broken Like Me"

11. "This Time Around"

12. "Midnight Trip to Vegas

13. "Greatest Love Story Never Told"

