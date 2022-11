Hasil Piala Dunia 2022! Rekap Hasil Pertandingan Hari ini! Australia dan Polandia Raih Poin Penuh

Penyerang Timnas Polandia, Robert Lewandowski melakukan selebrasi usai mencetak gol kedua timnya dalam laga sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 Qatar antara Polandia melawan Arab Saudi di Education City Stadium, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Sabtu 26 November 2022. Berikut ini rekap hasil pertandingan Piala Dunia pada Sabtu 26 November 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini rekap hasil pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar yang sudah digelar pad Sabtu 26 November 2022.

Ada tiga pertandingan krusial yang sudah berlangsung sejak Sabtu dinihari hingga malam ini.

Total ada tiga pertandingan yang tersaji dengan mempertemukan Polandia vs Arab Saudi, Tunisia vs Autralia, dan Inggris vs Amerika Serikat.

Terbaru ada pertandingan Polandia vs Arab Saudi yang berlangsung, di Stadion Kota Education (Al Rayyan) pada Sabtu 26 November 2022 pukul 20.00 WIB.

Laga ini merupakan pertandingan fase Grup C Piala Dunia 2022 Qatar.

Dalam pertandingan Polandia vs Arab Saudi ini berakhir dengan skor 2-0.

Masing-masing gol dari Polandia dicetak oleh Piotr Zielinski dan Robert Lewandowski.

Kemudian ada pertandingan Grup D yang mempertemukan Tunisia vs Australia.

PertandinganTimnas Tunisia vs Autralia berlangsung di Stadion Al Janoub pada Sabtu 26 November 2022 pukul 17.00 WIB.

Australia berhasil unggul atas Tunisia dengan skor 0-1 gol semata wayang dicetak oleh Mitchell Duke.

Dengan kemenangan tersebut Australia berhasil menempel ketat Prancis di Grup D dengan perolehan tiga poin dari dua pertandingan menempati posisi kedua klasemen.

Selanjutnya ada laga Timnas Inggris vs Amerika Serikat di Grup B Piala Dunia 2022.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- yang sama kuat dengan The Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- harus mengakhiri laga dengan skor 0-0.

Laga Timnas Inggris vs Amerika Serikat dalam babak penyisihan Grup B Piala Dunia 2022 digelar di Al-Bayt Stadium, Al-Khor, Sabtu 26 November 2022 pukul 02.00 WIB.