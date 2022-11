Tidak Pernah Menang Lawan Amerika Serikat Saat Piala Dunia, Bagaimana Peluang Inggris di Qatar

Inggris Vs Amerika Serikat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas Inggris dalam catatan sejarah Piala Dunia, ternyata belum pernah mengalahkan Timnas Amerika Serikat pada ajang empat tahunan FIFA ini.

Seperti diketahui, pada pertemuan pertama di Piala Dunia 1950, Inggris kalah 0-1. Kemudian pada edisi Piala Dunia 2010, kedua tim bermain imbang dengan score 1-1.

Seperti diketahui, Inggris akan kembali bertemu dengan Amerika Serikat pada penyisihan group B Piala Dunia 2022 Qatar pada Sabtu 26 November 2022 dini hari WIB.

Namun kali ini kemungkinan besar peluang Inggris untuk menang saat melawan Amerika Serikat terbuka lebar.

Bukan tanpa alasan, pada pertandingan pertama dipenyisihan Group B kemarin Inggris menang meyakinkan dengan score telak 6-2 atas Iran.

Sedangkan Amerika Serikat hanya bermain imbang 1-1 ketika bertemu dengan Wales .

Tetapi untuk head to head Inggris vs Amerika Serikat secara keseluruhan, menunjukkan dominasi The Thre Lions.

Dikutip Evening Standard, pertemuan kedua tim sudah terjadi 11 kali. Inggris menang 8 kali dan Amerika Serikat 2 kali, 1 sisanya berakhir imbang.

Head to head Inggris vs Amerika Serikat

16/11/2018 : Inggris vs Amerika Serikat 3-0

13/6/2010 : Inggris vs Amerika Serikat 1-1

29/5/2008 : Inggris vs Amerika Serikat 2-0

29/5/2005 : Amerika Serikat vs Inggris 1-2

7/9/1994: Inggris vs Amerika Serikat 2-0