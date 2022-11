Jadwal Piala Dunia Hari Ini Sabtu 26 November 2022 Lengkap Jadwal dan Jam Tayang serta Prediksi Skor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Qatar hari Sabtu 26 November 2022 hingga Minggu 27 November 2022.

Ada 8 pertandingan dalam waktu dua hari tersebut dan tentunya akan menyajikan laga-laga penting sebagai pertaruhan untuk lolos ke babak 16 besar.

Berdasarkan jadwal yang ada delapan pertandingan itu adalah England Vs USA, Tunisia Vs Australia, Poland Vs Saudi Arabia, France Vs Denmark, Argentina Vs Mexico, Japan Vs Costa Rica, Belgium Vs Morocco dan Croatia Vs Canada.

Laga ini menjadi krusial khususnya bagi tim yang belum mengoleksi angka atau poin.

Sedangkan bagi tim yang telah mengoleksi 3 poin atau menang pada pertandingan pertama langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar lebih mudah.

Mereka hanya membutuhkan satu kemenangna lagi guna mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Saksikan siaran langsung pertandingan yang akan disiarkan secara keseluruhan oleh SCTV.

Prediksi skor hasil pertandingan:

England 4-0 USA

Tunisia 1-1 Australia

Poland 1-3 Saudi Arabia

France 2-1 Denmark

Argentina 3-1 Mexico

Japan 2-0 Costa Rica

Belgium 0-0 Morocco

Croatia 0-0 Canada

Jadwal Piala Dunia Sabtu 26 November 2022:

02:00 England Vs USA

17:00 Tunisia Vs Australia

20:00 Poland Vs Saudi Arabia

23:00 France Vs Denmark

Minggu 27 November 2022: