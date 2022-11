Hasil Piala Dunia Malam Ini Belanda Vs Ekuador Pemenang Lolos 16 Besar dan Cek Skor Pertandingan

Photo by Alberto PIZZOLI / AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel timyang dijagokan untuk lolos ke babak 16 besar dari grup A akan berlangsung malam ini.

Belanda dan Ekuador sama-sama mengoleksi 3 poin dari pertandingan pertama akan saling berhadapan malam ini untuk memperebutkan kemenangan.

Siapapun yang menang pada pertandingan malam ini Jumat 25 November 2022 pukul 23.00 WIB otomatis akan lolos ke babak 16 besar minimal sebagai runner up apabila kalah pada pertandingan terakhir nanti.

Namun apabila sukses menyapu bersih kemenangan maka akan keluar sebagai juara grup.

Belanda pada pertandingan pertama sukses mengalahkan Senegal dengan skor 2-0 dan Ekuador juga sukses mengalahkan tuan rumah, Qatar dengan skor identik 2-0.

Pada malam ini kedua negara ini akan saling berhadapan untuk memastikan tiket ke babak 16 besar.

Apabila hasil pertandingan malam ini antara Ekuador Vs Belanda berakhir imbang maka persaingan untuk lolos ke babak 16 besar dari grup A semakin sengit.

Penentuan 2 tim yang akan lolos dilangsungkan pada pertandingan terakhir nanti.

Prediksi hasil pertandingan malam ini akan dimenangkan oleh Belanda dengan skor tipis, Belanda 1-0 Ekuador.

Namun pada perhelatan Piala Dunia Qatar kali ini banyak kejutan yang terjadi.

Sepert Argetina kalah saat melawan Arab Saudi dan Jerman juga kalah melawan Jepang.

Belanda tentunya ingin lolos dengan status juara grup untuk menghindari kemungkinan berhadapan dengan Inggris yang diprediksi akan lolos sebagai juara grup juga.

Apabila Belanda lolos dengan status runner up maka berpotensi berhadapn dengan Inggris dibabak 16 besar jika The Three Lion mampu keluar sebagai juara grup B.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Belanda Vs Ekuador: