Efek Telefoto Sekitar 1,6x Sekaligus Mempertahankan Resolusi Tinggi Canon EOS R10

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jelajahi berbagai kemungkinan yang tidak terbatas dengan EOS R10 yang ringan.

Dengan sensor APS-C baru pada dudukan RF yang revolusioner.

Anda mendapatkan efek telefoto sekitar 1,6x sekaligus mempertahankan resolusi tinggi.

Kamera mirrorless ini membidik hingga 23 frames per second (bingkai per detik).

Beratnya hanya sekitar 429 gram.

• Fitur yang Nyaman Canon EOS R10

Sensor CMOS APS-C sekitar 24,2MP dengan faktor crop 1,6x.

Pemotretan beruntun hingga 23fps dengan AF/AE tracking.

4K UHD (6K oversampling) dan 4K 60p.

Kualitas Gambar Superior

Sensor APS-C baru dirancang untuk memberikan efek telefoto tambahan.

Dengan meningkatkan panjang fokus kira-kira 1,6x.

Sekaligus mempertahankan resolusinya sebesar 24,2 megapiksel.

Memungkinkan lebih banyak kebebasan berkreasi untuk pasca-pemrosesan.

Resolusi Tinggi