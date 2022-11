Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 5 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal dan kunci jawaban ujian sekolah PAI Kelas 5 semester 1.

Pembahasanya terdiri soal pilihan ganda dan isian secara lengkap.

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal dan mengasah kemampuan terhadap pemahamannya.

Terlebih untuk persiapan menghadapi ujian sekolah di akhir tahun 2022 dalam pelaksanaan UAS atau ulangan umum semester ganjil.

Soal dirangkum dari seluruh sumber buku sesuai kurikulum berjalan yaitu kurikulum 2013 yang masih digunakan saat ini.

Berikut soal pilihan ganda dan uraian Kelas 5 semester 1

1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi ....

a. Musa AS

b. Isa AS

c. Daud AS

d. Muhammad SAW

2. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu adalah ....

a. Israfil

b. Munkar

c. Izrail

d. Jibril

3. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah ....

a. Injil

b. Taurat

c. Al- Qur'an

d. Zabur

4. Berikut yang termasuk Asmaul Husna adalah ....

a. Baqa'

b. Jahlun

c. AI Qayyum

d. Wahdanlyah

5. Arti dari AI-Furqan adalah ....

a. Peringatan

b. Pembeda yang haq dan batil

c. Petunjuk

d. Obat penawar

6. Al-Qur'an terdiri dari ....

a. 114 surah, 30 Juz

b. 115 surat, 30 Juz

c. 104 surah, 30 Juz

d. 116 surah, 30 Juz

7. Kitab Zabur diturunkan kepada nabi ....

a. Daud as

b. Musa as

c. Isa as

d. Muhammad SAW

8. Kitab yang menjadi penyempurna kitab sebelumnya adalah kitab ....

a. Zabur

b. Taurat

c. Injil

d. Al-Qur'an