Personel Polsek Singkawang Selatan Lakukan Pengamanan Pembayaran BLT BBM Subsidi, BPNT dan PKH

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kantor Pos Kota Singkawang salurkan Bantuan Langsung Tunai BBM Subsidi ( BLT ), BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (Program Keluarga Harapan) kepada Keluarga Penerima Manfaat, bertempat di Aula Merah Putih Kelurahan sagatani Kec. Singkawang selatan Kota Singkawang, Rabu 23 November 2022.

Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibagikan dalam rangka untuk membantu ekonomi Masyarakat yang kurang mampu, yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM, dalam rangka penyaluran Subsidi Bahan Bakar Minyak / BBM,

Untuk jumlah Personel yang melakukan pengamanan sebanyak 4 Personel dari Polsek Singkawang Selatan, yang dipimpin Oleh Iptu Puji Riyanto, sementara Petugas dari Kantor Pos Kota Singkawang yang menyalurkan bantuan tersebut sebanyak 4 Orang .

Alokasi Pembayaran BLT Subsidi BBM,BPNT,PKH untuk Kel. Sagatani sebanyak 395 KPM(Keluarga Penerima Manfaat), Sementara Realisasi BLT,BPNT,PKH* yang dibayarkan sebanyak : 387 KPM,

Mengenai Prosedur dalam Pembayaran BLT :

-Pembayaran BLT KPM wajib membawa KTP-E Asli, KK Asli, wajib menggunakan Masker sesuai Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19, KPM menerima nomor antrian yang telah disiapkan, selanjutnya setelah di panggil oleh Petugas, KPM menerima Pembayaran BLT sebesar Rp. 300.000,-/ KK dengan Rincian Perbulan sebesar 150.000 dan yang di salurkan saat ini adalah untuk bulan November dan Desember 2022.

Penerima BPNT menerima sebesar 600.000,-/KK dengan rincian sebesar 200.000 perbulan di salurkan bulan Oktober, November dan Desember, kemudian Penerima PKH Program Keluarga Harapan di salurkan bulan Oktober, November, Desember dengan Rincian Berbeda-Beda.(Sesuai Jumlah Tanggungan Keluarga.)

Sementara itu Iptu Puji Riyanto Menuturkan sesuai informasi dari Petugas Pos, "Bahwa Dana Bantuan Langsung Tunai Subsidi BBM, BPNT, PKH bagi Masyarakat yang dibagikan merupakan bentuk wujud pemerintah dalam menyalurkan dana subsidi agar tepat sasaran.

"Dengan membawa persyaratan berupa E KTP dan KK asli. Program Bantuan Langsung Tunai diperuntukkan bagi KPM dengan kriteria masyarakat kurang mampu, non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan non penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta keluarga terdampak COVID-19, dan selama kegiatan berlangsung berjalan dengan aman," ucapnya