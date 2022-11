Merasa Permainannya Tidak Bagus, Kevin De Bruyne Jadi Bingung Kok Terpilih Jadi Man of the Match

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - FIFA menobatkan pemain Tim Nasional (Timnas) Belgia Kevin De Bruyne sebagai Man Of The Match saat kontra Kanada pada Kamis 24 November 2022 dini hari WIB.

Belgia saat itu menang tipis 1-0 atas Kanada dalam laga Grup F Piala Dunia 2022 di Stadion Ahmed bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar.

Satu-satunya gol yang mengantarkan Belgia meraih kemenangan di laga pertama mereka di Piala Dunia 2022 dicetak oleh Michy Batshuayi pada menit ke-44.

Seusai pertandingan, FIFA memberikan penghargaan Man of the Match kepada Kevin De Bruyne yang juga Kapten timnas Belgia itu.

Namun, Kevin De Bruyne justru bingung mengapa FIFA memilihnya. Sebab, ia merasa tidak tampil bagus saat melawan Kanada.

"Saya tidak berpikir saya memainkan pertandingan yang hebat," kata Kevin De Bruyne, dilansir dari Metro.

"Saya tidak tahu mengapa mendapatkan trofi ini (Man of the Match). Mungkin karena nama saya," ucap pemain Manchester City ini.

Kevin De Bruyne bermain penuh selama 90 menit. Ia tercatat melepaskan dua tembakan dengan satu diantaranya merupakan tendangan tepat sasaran.

Sepanjang pertandingan, De Bruyne juga melakukan 50 sentuhan, 71 persen operan sukses, dan 4 operan kunci.

Adapun Kevin De Bruyne juga menilai timnas Belgia tidak menunjukkan penampilan bagus. Ia mengakui Belgia sempat kesulitan menghadapi tekanan Kanada.

"Saya tidak berpikir kami bermain bagus sebagai sebuah tim. Kami memulai dengan sangat buruk dan momentumnya ada di Kanada.

“Kami tidak menemukan cara untuk bermain melewati tekanan mereka," ucap De Bruyne, dilansir dari laman FIFA.

"Ada lebih banyak ruang daripada yang kami kira. Pada babak kedua ketika kami mulai melewati tekanan mereka dari lini tengah sebenarnya ada lebih banyak ruang," tuturnya.

"Tapi, saya tidak berpikir kami memainkan permainan yang bagus hari ini, termasuk saya. Satu-satunya hal yang bagus adalah kami menemukan cara untuk menang," ujar dia.

Timnas Belgia selanjutnya akan melawan Maroko pada matchday kedua Grup F Piala Dunia 2022 pada Minggu 27 November 2022 malam WIB. (*)

