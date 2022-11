Jadwal Piala Dunia Qatar 2022 Malam Ini Jumat 25 November dan Jadwal Jam Tayang Brazil-Belanda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan pertandingan Piala Dunia malam ini Kamis 24 November 2022 hingga pertandingan malam Jumat 25 November 2022 yang akan mempertemukan Brazil Vs Serbia pukul 02.00 WIB.

Brazil Vs Serbia merupakan pertandingan penutup putaran pertama babak penyisihan grup.

Brazil dan Serbia tergabung dalam grup G bersama Kamerun dan Swiss.

• Rekap Piala Dunia Malam Ini Kamis 24 November 2022 Pertandingan Uruguay Vs Korsel hingga Brazil

Selanjutnya pertandingan pada malam Jumar 25 November akan dilangsungkan Wales Vs Iran, Qatar Vs Senegal dan pemuncak grup A Belanda Vs Ekuador.

Belanda dan Ekuador sama-sama mengoleksi 3 poin dari grup A.

Pemenang antara Belanda dan Ekuador akan mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia dengan mengoleksi 6 poin.

Minimal lolos ke babak 16 besar sebagai runner up dari grup A.

Baca juga: Klasemen Piala Dunia Qatar Hari Ini Kamis 24 November 2022 Setelah Jerman Jadi Korban Tim Asia Kedua

Selanjutnya Qatar dan Senegal sama-sama wajib menang.

Qatar dan Senegal harus menang untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Jadwal Piala Dunia Malam Ini Kamis 24 November 2022:

17:00 WIB Switzerland Vs Cameroon

20:00 Uruguay Vs South Korea

23:00 Portugal Vs Ghana

Jadwal Piala Dunia Jumat 25 November 2022: