Hasil Piala Dunia! Rekap Hari Ini Kamis 24 November 2022! Swiss Raih Poin Sempurna, Uruguay Imbang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar pada Kamis 24 November 2022 dinihari hingga malam ini.

Pertandingan ini mememainkan empat laga masing-masing dari berbagai Grup.

Ada Belgia vs Kanada, Swiss vs kamerun, Uruguay vs Korea Selatan.

Sedangkan pertandingan Portugal vs Ghan sedang berlangsung pada Kamis 24 November puukul 23.00 WIB.

Pertandingan Uruguay vs Korea selatan berakhir dengan imbang.

Pertandingan Korea Selatan vs Uruguay berlangsung di stadion Al Rayyan pada Kamis 24 November 2022 pukul 20.00 WIB.

Hingga pertandingan babak kedua berakhir sekor Uruguay vs Korea Selatan bertahan imbang 0-0.

Kedua tim bermain dengan sangat sengit, jual beli seranga terjadi sepanjang pertandinga.

Kemudian Swiss berhasil mengalahkan Kamerun dalam pertandingan Grup G Piala Dunia 2022 Qatar.

Pertandingan Grup G Swiss vs Kamerun digelar di Stadion Al Janoub pada Kamis 24 November 2022 pukul 17.00 WIB.

Hingga babak kedua berakhir pertandingan menghasilkan kemenangan bagi tim Swiss dengan 1-0 katas Kamerun.

Gol tersebut berhasil dicetak oleh Breel Embolo di menit ke-48.

Kemudian sebelumnya juga ada pertandingan Belgia vs Kanada.

Dalam pertandingan ini Belgia berhasil mengunci kemenangan tipisnya melawan Belgia pada Kamis 24 November 2022 pukul 02.00 dinihari.