Wajah Baru Ayam Ulakan, Luwih Cafe & Resto Suguhkan Menu Fusion Balinese x Javanese

Luwih Cafe & Resto, tempat makan bernuansa etnik dan estetik yang berlokasi di Jalan Uray Bawadi No 7 Pontianak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Luwih Cafe & Resto, tempat makan bernuansa etnik dan estetik yang berlokasi di Jalan Uray Bawadi No 7 Pontianak.

Luwih Cafe & Resto, wajah baru dari Ayam Ulakan.

"Luwih merupakan rebranding ayam ulakan yang level up, jadi menu legendnya masih ada disini ya! Namun menu makanan dan vibesnya beda loh," ujar Owner Luwih Cafe & Resto, Angelia, Rabu (23/11/2022).

Di Luwih ini, style menunya fusion antara Balinese x Javanese dan Halal tentunya.

Luwih menyajikan makanan khas Jawa dan Bali yang siap memanjakan lidah kalian.

Baca juga: Sambangi Pontianak, Delegasi BIMP EAGA Ke-25 Diajak Virtual Tour 360 Lihat Potensi Pariwisata Kalbar

Menu Luwih Cafe & Resto. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Bumbu khas medok dan gurih cocok banget buat dideskripsikan di menu-menu Ini, untuk harga nggak perlu khawatir semuanya masih sangat terjangkau.

Oh iya, disini ada varian rasa dari menu minuman spesial ala Luwih Cafe & Resto yang bisa bikin kamu lebih segar untuk setiap aktivitas!

Tersedia pilihan minuman Strawberry Ocean, Ice Lemon Tea, Orang Sunset, Matcha Latte, Regal Smoothie, Red Velvet Latte, Oreo Smoothie.

Luwih Cafe & Resto, tempat makan bernuansa etnik dan estetik yang berlokasi di Jalan Uray Bawadi No 7 Pontianak. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Untuk suasana tempatnya cocok untuk makan bareng keluarga & teman.

Tempat santai dengan spot Instagramable terbaik di Pontianak.

Baca juga: Persiapan Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Usung Konsep dan Menu Makanan Ini

Disini asyik nich karena bukanya awal banget jam 6 pagi dan tutupnya sampe jam 11 malam.

Luwih Cafe & Resto, tempat makan bernuansa etnik dan estetik yang berlokasi di Jalan Uray Bawadi No 7 Pontianak. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Sekarang telah tersedia Free Wi-Fi untuk kamu yang ingin bersantai dan menikmati momen bahagia di Luwih Cafe & Resto.

Yuk mampir ke Luwih Cafe & Resto.

Come In Visit Us!!!

* Informasi Lebih Lanjut Hubungi Reservation: 0899-9175-916