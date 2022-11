Jadwal Piala Dunia Hari Kamis Ini 24 November 2022 Lengkap Jadwal Jam Tayang Portugal Hingga Brazil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Piala Dunia hari Kamis 24 Oktober 2022 akan mempertemukan Belgia Vs Kanada, Swiss Vs Kamerun, Uruguay Vs Korea Selatan, Portugal Vs Ghana hingga pertandingan grup G lainnya pada pukul 02.00 WIB Jumat 25 November yaitu Brazil Vs Serbia.

Pertandingan tersebut merupakan pertandingan pertama setiap grup sehingga mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan sehingga tensi akan semakin panas.

Nantikan kejutan yang akan terjadi pada pertandingan Piala Dunia seperti Argentina Vs Arab Saudi.

Arab Saudi sukses mengalahkan Argentina dengan skor 2-0.

Prediksi pertandingan Belgia Vs Kanada akan dimenangkan Belgia dengan skor 3-1.

Hal tersebut berdasarkan skuad yang dimiliki pasukan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan yang merupakan para pemain bintang di Eropa.

Laga sengit diprediksi akan terjadi antara SwissVsKamerun dan prediksi skor 0-0.

Kedua tim ini merupakan tim kuda hitan yang diprediksi akan bersiang ketat memperebutkan tiket ke babak 16 besar.

Prediksi Uruguay 3-1 South Korea, Portugal 2-0 Ghana, Brazil 3-0 Serbia

Pertandingan Piala Dunia Hari Kamis 24 November 2022:

Group F

02:00 Belgium Vs Canada

Group G

17:00 Switzerland Vs Cameroon