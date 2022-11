Jadwal Pertandingan Piala Dunia Qatar Hari Ini Sabtu 26 November 2022 Arab Saudi Lawan Polandia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal pertandingan Piala Dunia Qatar hari Sabtu 26 November 2022 akan mempertemukan France Vs Denmark, England Vs USA, Poland Vs Saudi Arabia dan Tunisia Vs Australia.

Pertandingan tersebut merupakan pertandingan kedua babak penyisihan grup.

Bagi Inggris, Arab Saudi hingga Prancis laga pada hari ini tentu sedikit lebih ringan.

• 5 Kekelahan Tak Terduga Selama Sejarah Piala Dunia, Ada Jerman Disikat Korea Selatan 0-2

Negara-negara ini telah memenangkan pertandingan pertama dan mengoleksi 3 poin.

Inggris, Arab Saudi hingga Prancis apabila menang maka tiket 16 besar sudah dalam tangan mereka tinggal bermain imbang di partai terakhir.

Sementara Amerika Serikat, Polandia, Tunisia dan Denmark yang sebelumnya bermain imbang pada pertandingan kedua ini harus menang dan memetik poin agar asa lolos ke babak 16 besar.

Berbeda dengan Australia yang sebelumnya telah dikalahkan Prancis dengan skor telak 4-1.

Baca juga: Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2022 Hari Ini Jumat 25 November, Senegal Wajib Menang Lolos 16 Besar

Australia wajib memang untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar..

Jika bermain imbang maka Australia hampir dipastikan gagal lolos ke babak knock out..

Jadwal Piala Dunia Sabtu 26 November 2022:

Group B

02:00 England Vs USA



Group C

20:00 Poland Vs Saudi Arabia

• Syarat Argentina Tak Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022 Qatar

Group D