Berhasil Melaju ke Babak Semifinal, Berikut Nama-nama Pemain Tim Sepakbola Putra Kabupaten Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim sepakbola putra Sintang berhasil memastikan diri masuk ke babak semifinal Porprov XIII Kalimantan Barat 2022.

Kepastian itu mereka peroleh setelah berhasil mengandaskan tim kuat Ketapang di babak 8 besar.

Sintang berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 atas Ketapang hingga peluit akhir dibunyikan.

Selain Sintang, Sambas dan Pontianak juga juga telah memastikan diri melaju ke babak semifinal cabor sepakbola putra Porprov XIII Kalimantan Barat.

• Laga Road to Semifinal Sepakbola Porprov Kalbar 2022 Singkawang vs Kubu Raya Sementara Ditunda

Berikut nama-nama pemain tim sepakbola putra Sintang beserta no punggung dan posisinya;

1. Ahmad Ihza Triyanda (27): Penjaga Gawang

2. Rio Amanda (22): Belakang

3. Raden Samat Bahari (17): Belakang

4. Muhammad Ilham Naufal (2): Belakang

5. Agus Rizaldi (82): Belakang

6. Muhammad Nur Suteza (Captain) (6): Tengah

7. Bonfilio Bram Saputra (13): Tengah

8. Cristian Sesa (5): Tengah

9. Rama Fryanto (14): Depan

10. Yohanes Dimas (19): Depan

11. Vernanda Ady Saputra (77): Depan

12. Dicki Zusairi (24): Penjaga Gawang

13. Cristian Satrio Indrianto Nugroho (4): Belakang

14. Ignasius Aryo (7): Belakang

15. Agil Sandria (21): Depan

16. Ramadhan (9): Depan

17. Wahyu Gusti Aditama (25): Depan

18. Widiantiro (12): Depan

Tim pelatih

1. Agus: Pelatih Kepala

2. Sukresman Maulana: Official

3. Dicky D Sangi: Official

4. Slamet Supriyadi: Official

5. Fadillah: Official

6. Teguh Prestiwanto: Official

7. Anwar Kasra: Official. (*)

Update Perolehan Medali Porprov Kalbar 2022 di Link Berikut Ini: klik LINK