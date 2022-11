Profil Enner Valencia Pemain Terbaik Man Of The Match Laga Pembuka Piala Dunia Ekuador Vs Qatar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Enner Valencia atau pemain yang mempunyai nama lengkap Enner Remberto Valencia Lastra dinobatkan sebagai man of the match Qatar vs Ekuador laga pembuka Piala Dunia Qatar tadi malam, Minggu 21 November 2022.

Enner Valencia mampu membawa timnya Ekuador menggulung tuan rumah dengan skor yang cukup meyakinkan.

Ekuador unggul 2-0 atas Qatar dan mengantarkan tim yang berjuluk La Tricolor ke puncak klasemen grup A.

Pemain berusia 33 tahun tersebut sempat mencetak gol pada menit ke 3 babak pertama.

Sayangnya gol pemain yang lahir 4 Nove,mber 1989 dan kini membela Fenerbahce, Turki itu dianulir wasit asal Italia, Daniele Orsato.

Ekuador yang telah berpengalaman tampil cukup baik dan percaya diri sejak menit awal.

Ekuador yang dikomandoi Valencia mampu memberikan tekanan pada Qatar.

Dari statistik yang ada menunjukan Enner Valencia menorehkan total 2 tembakan, 2 dribel sukses, dan 38 sentuhan.

Enner Valencia juga tercatat membela beberapa tim di Eropa dan harga pasaran tertingginya mencapai Rp191,20 miliar pada 1 Juli 2015.

Sedangkan harga pasaran saat ini Rp52,14 miliar.

BIODATA:

Nama di negara asal:Enner Remberto Valencia Lastra

Tanggal lahir:4 Nov 1989

Tempat kelahiran:San Lorenzo