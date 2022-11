England Line Up World Cup 2022 Vs Iran Piala Dunia Grup B , Harry Maguire Jadi Faktor Pembeda

PAUL ELLIS / AFP via Tribunnews.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rekap untuk England Line Up World Cup 2022 .

Alias Squad Timnas Inggris di Piala Dunia 2022 .

Yang akan melakoni pertandingan pertama di fase grup , Grup B Piala Dunia 2022 World Cup Qatar kali ini.

Timnas Iran akan menjadi lawan tanding Harry Maguire dkk di laga perdana Grup B World Cup 2022 Qatar kali ini.

Sejauh ini, Line Up pemain untuk deretan England Line Up World Cup 2022 Vs Iran sudah dibuka ke publik.

Squad The Three Lions - julukan Timnas Inggris - yang diasuh Gareth Southgate akan menurunkan kombinasi Harry Maguire dan John Stones di jantung pertahanan.

Dengan diapit Luke Shaw di sisi wing back kiri .

Serta Kieran Trippier di wing back kanan .

Harry Maguire juga akan dilindungi Declan Rice dan Jude Bellingham di posisi midfield .

Serta kombinasi Raheem Sterling , Mason Mount , Bukayo Saka dan Harry Kane di sisi serang.

Harry Maguire bisa menjadi faktor penentu di laga ini.

Permainan angin-anginan yang diperlihatkan Harry Maguire di klub, Manchester United tentunya menjadi hal yang dikhawatirkan terjadi di laga pertama Timnas Inggris di Grup B World Cup 2022 Qatar ini.

Jika itu terjadi Harry Maguire bisa menjadi 'santapan' empuk Sardar Azmoun dkk di kubu Timnas Iran .

Namun, di bawah arahah Gareth Southgate , sejauh ini Harry Maguire selalu tampil oke .