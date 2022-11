Contoh Soal dan Kunci Jawaban Tes Seleksi PPPK 2022-2023 Kemampuan Teknis Guru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal Kemampuan Teknis Tes PPPK Guru terbaru 2022.

Terdapat beberapa soal yang juga dilengkapi dengan kunci jawaban.

Kunci jawaban yang ada dalam artikel ini sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan sehingga semakin siap Anda dalam menghadapi tes PPPK yang akan berlangsung.

Carilah referensi lainnya untuk mendukung bahan belajar Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin baik untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian PPPK yang akan berlangsung nanti.

Kumpulan Soal Tes PPPK Guru 2022:

1. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah...

a. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun Rencana pembelajaran

b. Hanya menyajikan 3 aspek yakni kompetensi dasar, materi pokok dan kegiatan pembelajaran

c. Fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran

d. Disajikan sederhana sehingga mudah

e. Kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreativitas guru

Jawaban A

2. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa di akses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran...

a. Blended learning

b. E learning

c. Learning by doing

d. Self learning

e. Effisien learning

Jawaban B

3. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran . setelah menyusun indikator pembelajaran lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam....