Profil Kylian Mbappe Pemain Timnas Prancis di Piala Dunia 2022, Menanti Penampilan Emas Striker PSG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini profil dari Kylian Mbappe penyerang andalan Timnas Prancis yang akan bertarung di Piala Dunia 2022 Qatar.

Diketahui Piala Dunia 2022 Prancis tergabung dalam Grup D bersama dengan Australia, Denmark, dan Tunisia.

Piala Dunia 2022 diprediksikan menjadi panggung emas bagi Kylian Mbappe yang akan membela Timnas Prancis.

Kylian Mbappe saat ini juga membela Tim PSG dan menjadi andalan dalam trio bersama dengan Lionel Messi, dan Neymar.

Kylian Mbappe melakoni laga debut bersama tim senior Prancis saat melawan Luksemburg pada 25 Maret 2017.

Pemain kelahiran 20 Desember 1998 itu sudah mengukir 59 caps sejak debutnya lima tahun silam tersebut.

Koleksi 28 gol menjadi kontribusi apik seorang Mbappe dalam 59 penampilannya bersama Prancis.

Gelar juara Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League edisi terakhir menjadi persembahan berharga seorang Mbappe.

Ada banyak gelar individu lain yang telah diperoleh Mbappe selama kariernya meskipun masih berusia 23 tahun pada saat ini.

Mbappe tercatat sudah memenangkan penghargaan Golden Boy 2017, Kopa Trpohy Award 2018, Fifa World Cup Best Young Player 2018, French Player Of The Years 2018, hingga Young Player of The Year Ligue 1 tiga tahun beruntun.

Kini, Mbappe diharapkan bisa mengulangi kejayaan Prancis saat beraksi di Piala Dunia 2022 Qatar.

Empat tahun berselang dari Piala Dunia 2018, Mbappe punya misi tak kalah penting untuk menghindarkan Prancis dari kutukan Piala Dunia.

Seperti diketahui juara bertahan Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir selalu gagal lolos dari babak penyisihan grup pada ajang berikutnya.

Italia, Spanyol dan Jerman menjadi tiga juara bertahan terakhir yang selalu gagal di edisi berikutnya.