Laga Piala Dunia 2022 Qatar Dipimpin Mantan Wasit Liga 1 Indonesia! Cek Track Recordnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Piala Dunia 2022 Qatar dipastikan akan dipimpin oleh mantan Wasit Liga 1 Indonesia.

Adapun Wasit yang dimaksud adalah Alireza Faghani yang berasal dari Iran.

Alireza Faghani tercatat pernah memimpin 6 laga Liga 1 di tahun 2017 ditengah merosotnya kepercayaan publik terhadap Wasit nasional.

Wasit asal Iran ini memimpin laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC, Persija Jakarta vs PS TNI, Persib Bandung vs Madura United, Persija Jakarta vs Semen Padang, Barito Putera vs Bali United, dan terakhir laga Arema FC vs Persipura Jayapura.

Saat menjadi Wasit di Indonesia, Alireza Faghani dikenal tegas dan kejam.

Dilansir dari berbagai sumber, pria kelahiran 21 Maret 1978 ini merupakan anak dari ayah yang juga adalah wasit sepakbola yakni Mohammad Faghani.

Alireza Faghani telah menjadi Wasit di Liga Pro Iran selama tujuh musim dan di kancah internasional sejak 2008.

Setelah menjadi Wasit FIFA, karier Alireza Faghani langsung naik dengan cepat terutama di Asia.

Selang satu tahun di kancah internasional, Alireza Faghani menjadi Wasit di final Piala Presiden AFC 2009.

Setahun kemudian dia kembali lagi memimpin pertandingan final tetapi kali ini adalah pertandingan final yang sangat penting pada AFC Challenge Cup 2010.

Alireza Faghani juga ditunjuk sebagai Wasit keempat untuk pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2014 antara Brasil dan Kroasia.

Selain itu, Alireza Faghani juga menjadi Wasit pertandingan leg pertama Final Liga Champions AFC 2014 antara Al-Hilal dan Western Sydney Wanderers.

Karir Alireza Faghani juga cemerlang sampai menjadi Wasit di Final Piala Dunia Klub FIFA 2015 antara Club Atlético River Plate dan FC Barcelona.

Termasuk menjadi Wasit utama pertandingan final sepak bola Olimpiade 2016 antara tuan rumah Brasil dan Jerman.