MotoGP

Kalender 2023 MotoGP, Juara Grand Prix Italia di Sirkuit Misano Marco Simoncelli dari Masa ke Masa

Berikut nama-nama juara Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli dari masa ke masa.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Pebalap MotoGP (kiri) Jorge Lorenzo dan Francesco Bagnaia (kanan). Berikut nama-nama juara Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli dari masa ke masa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut nama-nama juara Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli dari masa ke masa.

Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli Italia yang terletak di dekat kota Misano Adriatico ini masuk dalam Kalender 2023 MotoGP.

Francesco Bagnaia menjadi juara Grand Prix Austria di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli Italia pada MotoGP 2022.

Pebalap Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2022 ini mencatatkan waktu 41'43.1990 dengan kecepatan 164 km/jam.

Kalender 2023 MotoGP, Jadwal Balapan Grand Prix Italia di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli

Menyusul tempat kedua ada Pebalap EneaBastianini.

Pebalap Gresini Racing MotoGP pada MotoGP 2022 ini mencatatkan waktu +0.034 dengan kecepatan 164 km/jam.

Podium ketiga diraih Pebalap MaverickVinales.

Pebalap Aprilia Racing pada MotoGP 2022 ini mencatatkan waktu +4.212 dengan kecepatan 163.8 km/jam.

Sepanjang balapan Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jorge Lorenzo menjadi yang terbanyak meraih juara.

Jorge Lorenzo meraih 3 kali juara Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi seri balapan ketigabelas dalam Kalender 2023 MotoGP.

Penggemar bisa menyaksikan balapan di Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli pada Minggu 10 September 2023.

Menarik melihat siapa juara Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli pada Kalender 2023 MotoGP.

Profil Grand Prix Italia di Sirkuit San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

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