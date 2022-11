Jadwal Pertandingan Cabor Voli Indoor Putri, Porprov XIII Kalbar 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Porprov XIII Kalbar cabang olahraga voli indoor akan digelar di lapangan GOR Pangsuma Pontianak, dimana akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 November 2022.

Setelah dilakukannya Teknikal Meeting (TM) pada 19 November 2022 siang ini, panitia resmi mengeluarkan Drawing Pool dan jadwal pertandingan masing-masing tim.

• Jadwal Pertandingan Cabor Voli Indoor Putra, Porprov XIII Kalbar 2022

Berikut Jadwal Pertandingan Cabor Voli Indoor Kategori Putri, Porprov XIII Kalbar 2022:

Minggu, 20 November 2022

Pukul 08:00 WIB, (pool K) Sintang vs Sanggau

Pukul 09:30 WIB, (pool K) Kapuas Hulu vs Kubu Raya

Pukul 11:00 WIB, (pool L) Landak vs Pontianak

Pukul 12:30 WIB, (pool M), Sekadau vs Mempawah

Pukul 14:00 WIB, (pool N), Melawi vs Singkawang

Senin, 21 November 2022

Pukul 08:00 WIB, (pool K), Sanggau vs Kapuas Hulu

Pukul 09:30 WIB, (pool K), Sintang vs Kubu Raya

Pukul 11:00 WIB, (pool L), Pontianak vs Sambas

Pukul 12:30 WIB, (pool M), Mempawah vs Kayong Utara

Pukul 14:00 WIB, (pool N), Singkawang vs Ketapang

Selasa, 22 November 2022

Pukul 08:00 WIB, (pool K), Sintang vs Kapuas Hulu

Pukul 09:30 WIB, (pool K), Sanggau vs Kubu Raya

Pukul 11:00 WIB, (pool L), Landak vs Sambas

Pukul 12:30 WIB, (pool M), Sekadau vs Kayong Utara

Pukul 14:00 WIB, (pool N), Melawi vs Ketapang. (*)

Update Perolehan Medali Porprov Kalbar 2022 di Link Berikut Ini: klik LINK