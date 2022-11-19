Porprov Kalbar 2022
Jadwal Pertandingan Cabor Voli Indoor Putri, Porprov XIII Kalbar 2022
Setelah dilakukannya Teknikal Meeting (TM) pada 19 November 2022 siang ini, panitia resmi mengeluarkan Drawing Pool dan jadwal pertandingan masing-mas
Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Porprov XIII Kalbar cabang olahraga voli indoor akan digelar di lapangan GOR Pangsuma Pontianak, dimana akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 November 2022.
Setelah dilakukannya Teknikal Meeting (TM) pada 19 November 2022 siang ini, panitia resmi mengeluarkan Drawing Pool dan jadwal pertandingan masing-masing tim.
• Jadwal Pertandingan Cabor Voli Indoor Putra, Porprov XIII Kalbar 2022
Berikut Jadwal Pertandingan Cabor Voli Indoor Kategori Putri, Porprov XIII Kalbar 2022:
Minggu, 20 November 2022
Pukul 08:00 WIB, (pool K) Sintang vs Sanggau
Pukul 09:30 WIB, (pool K) Kapuas Hulu vs Kubu Raya
Pukul 11:00 WIB, (pool L) Landak vs Pontianak
Pukul 12:30 WIB, (pool M), Sekadau vs Mempawah
Pukul 14:00 WIB, (pool N), Melawi vs Singkawang
Senin, 21 November 2022
Pukul 08:00 WIB, (pool K), Sanggau vs Kapuas Hulu
Pukul 09:30 WIB, (pool K), Sintang vs Kubu Raya
Pukul 11:00 WIB, (pool L), Pontianak vs Sambas
Pukul 12:30 WIB, (pool M), Mempawah vs Kayong Utara
Pukul 14:00 WIB, (pool N), Singkawang vs Ketapang
Selasa, 22 November 2022
Pukul 08:00 WIB, (pool K), Sintang vs Kapuas Hulu
Pukul 09:30 WIB, (pool K), Sanggau vs Kubu Raya
Pukul 11:00 WIB, (pool L), Landak vs Sambas
Pukul 12:30 WIB, (pool M), Sekadau vs Kayong Utara
Pukul 14:00 WIB, (pool N), Melawi vs Ketapang. (*)
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