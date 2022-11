Bag SDM Polres Melawi Polda Kalbar Uji Kemampuan 4 Item Calin Siswa Polri Asal Polres Melawi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Guna meningkatkan kemampuan Calon Siswa Polri tahun 2023 yang telah dinyatakan lulus dan masih menunggu jadwal pendidikan Polri, Bagian Sumber Daya Manusia Polres Melawi menggelar uji kemampuan 4 item kepada calon siswa, Kamis 17 November 2022.

Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto,S.I.K., melalui Kabag SDM AKP Benny Tri Subagio mengatakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan casis selama masa tunggu.

"Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi masa tunggu pendidikan calon siswa," ujarnya.

4 item yang menjadi uji kemampuan yaitu Pus Up, Sit Up, Pull Up dan Shutle Run wajib diikuti calon siswa.

AKP Benny menambahkan- Pelaksanaan uji kemampuan dilaksanakan dihalaman Polres Melawi didamping personil Bag SDM dan Dokpol Polres Melawi,sebelum pelaksanaan uji kemampuan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Sie Urkes Polres Melawi.

"Diharapkan dengan dilakukan uji kemampuan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan casis dalam persiapan memasuki masa pendidikan," pungkasnya.