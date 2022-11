Soal Tes Seleksi PPPK Penyuluh Pertanian Lengkap Kunci Jawaban Kompetensi Teknis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak contoh soal tes seleksi PPPK jurusan Pertanian berikut ini.

Terdapat beberapa soal yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar untuk mempersiapkan diri guna menghadapi ujian tes seleksi PPPK yang akan berlangsung.

Soal yang ada dalam artikel ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda dapat mengoreksi jawaban sendiri.

Anda dapat mengevaluasi hasil belajar sejauh mana pemahaman terkait materi atau kompetensi yang ada.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkannya tes PPPK.

Soal-soal yang ada juga merupakan soal yang pernah keluar sebelumnya pada tes PPPK maupun tes CPNS.

Soal-soal Tes PPPK Jurusan Pertanian:

1. Bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha, merupakan pengertian...

A. Rencana kerja

B. Penyuluhan pertanian

C. System penyuluhan

D. Materi penyuluhan

E. Program penyuluhan

Jawaban: D. Materi penyuluhan

2. Dibawah ini merupakan prinsip-prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian,kecuali...

A. cepat

B. teukur

C. realistis

D. bertanggung gugat

E. terpadu

Jawaban : A. cepat

3. Programa penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait, merupakan pengertian prinsip penyuluhan pertanian, yaitu...