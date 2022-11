Reaksi dan Asa Sandiaga Uno Terkait Lion Air dan Wings Air jadi Maskapai Terburuk di Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Reaksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait penilaian terhadap Lion Air dan Wings Air yang menjadi Maskapai terburuk di dunia.

Menanggapi hal itu, Sandiaga Uno berharap masyarakat tidak ikut menghujat Maskapai Indonesia yang masuk dalam daftar Maskapai terburuk di dunia.

Ia menjelaskan, berdasarakan laporan yang diterima, tingkat kedatangan dan ketepatan waktu menjadi poin yang membut Maskapai Indonesia masuk dalam daftar maskapai terburuk.

"Jangan ikut hujat maskapai kita, karena itu aset negara," kata dia dalam The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) secara virtual, dikutip Rabu 16 November 2022.

Ia menambahkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar ada perbaikan ke depan.

Di sisi lain, Sandiaga menuturkan, Indonesia juga memiliki maskapai terbaik karena dinilai sangat on-time dan performa terbaik di dunia.

Hal ini dapat menjadi motivasi dan perbaikan untuk maskapai-maskapai lainnya.

"Maskapai Indonesia pernah menjadi maskapai terbaik di dunia karena performa yang baik dan on-time.

Maka bukan tidak mungkin bisa diperbaiki," kata dia.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berharap maskapai Indonesia dapat lebih berjaya dan mampu memperbaiki kinerja untuk pelayanan.

Seperti ketepatan waktu, koordinasi, dan serta SOP yang lebih jelas dan terarah.

"Terus perbaiki kinerja dan perbaikan dalam segi tingkat on-time performance agar mendapatkan yang terbaik," ucap dia.

Sebagai informasi, hasil survei platform perjalanan Bounce menyebutkan bahwa maskapai Lion Air dan Wings Air masuk dalam 10 maskapai terburuk di dunia.

Seperti telah diberitakan, Lion Air berada di peringkat pertama sebagai maskapai internasional terburuk dengan skor 0,72.