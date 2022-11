Kunci Jawaban Soal PAI Kelas 5 Pada Semester Ganjil Tahun Ini, Soal Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam menghadapi berbagai ujian sekolah pada semester 1, baiknya siswa belajar melalui soal latihan.

Pada soal latihan, memberikan ulasan dari berbagai materi pada semester 1 sehingga meningkatkan ingatan dan pemahaman terhadap materi yang dipelajari sebelumnya.

Dalam pembahasan kali ini untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 5 semester 1 atau semester ganjil.

Soal latihan ini terdiri dari sejumlah soal pilihan ganda dan essay.

Melalui soal siswa dapat langsung secara aktif belajar seluruh materi PAI di semester 1.

Sebab soal akan membahasa seluruh mater pelajaran.

Berikut Soal Pilihan Ganda PAI Kelas 5 Semester 1

1. Berapa lama Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW?

a. 2 tahun 22 bulan 2 hari

b. 22 tahun 2 bulan 22 hari

c. 22 tahun

d. 2 bulan 5 hari.

2. Al-Quran diturunkan sebagai Rahmatan Lil ‘alamin, maksudnya yaitu…

a. Al-Quran sebagai rahmat bagi semesta alam

b. Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia

c. Al-Quran sebagai kitab penyempurna

d. Al-Quran penerang hidup

3. Pada saat ujian Pak Guru Ozy pernah mengatakan kepada siswa kelas 5 agar tidak menyontek dan lebih percaya diri. Tidak menyontek saat ujian termasuk salah satu contoh perbuatan jujur kepada…

a. Allah

b. Diri sendiri

c. Semua orang

d. Setan

4. Rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir adalah…

a. Nabi Muhammad SAW

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Adam as

d. Nabi Isa as