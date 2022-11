Daftar Lagu Resmi Piala Dunia Sepanjang Masa, Waka-Waka dari Shakira Piala Dunia 2010 Paling Populer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setiap kali pagelaran Piala Dunia satu diantara yang menjadi perhatian publik adalah lagu resminya.

Piala Dunia Qatar 2022 tinggal beberapa hari lagi akan dibuka secara resmi dengan agenda open ceremony tepat pada tanggal 20 November 2022 malam.

Pada saat open ceremony akan dibawakan lagu resmi untuk memeriahkan Piala Dunia..

Pada Piala Dunia Qatar 2022 setidakanya ada 4 lagu resmi yang telah diperkenalkan pada publik.

Pertama adalah Hayya Hayya (Better Together) yang dibawakan oleh Trinidad Cardona, Davido, Aisha.

Kedua ada Arhbo yang dibawakan Ozuna, GIMS, RedOne.

Ketiga ada lagu yang berjudul The World Is Yours to Take yang dibawakan Lil Baby dan Tears for Fears.

Keempat ada Light The Sky yang dibawakan Nora Fatehi, Rahma Riad, Manal dan RedOne.

Namun banyak penggemar sepakbola di seluruh dunia beranggapan bahwa lagu-lagu Piala Dunia 2022 kurang meriah dibandingkan lagu Piala Dunia edisi sebelumnya.

Tak jarang penggemar sepakbola beranggapan bahwa lagu-lagu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan masih menjadi yang terbaik dan paling populer di tengah penggemar sepakbola.

Request dari para penggemar meminta agar lagu Syakira yang berjudul Waka-waka jauh lebih meriah dari lagu yang ada sekarang.

Daftar Lagu Resmi Piala Dunia Setiap Edisi/ Sepanjang Masa:

Piala Dunia Qatar 2022:

- Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona, Davido, Aisha

- Arhbo – Ozuna, GIMS, RedOne

- The World Is Yours to Take – Lil Baby, Tears for Fears

- Light The Sky – Nora Fatehi, Rahma Riad, Manal, RedOne