Contoh Teladan Rasul Ulul Azmi Materi Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka

Di antara para Nabi dan Rasul Allah, ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi.

Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya.

Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan; gelar yang diberikan kepada lima orang rasul, yaitu Nuh As Ibrahim As, Musa As, Isa As, dan Muhammad SAW.

Lima rasul tersebut memiliki kesabaran, ketabahan dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada umat.

Contoh Keteladanan Para Nabi Ulul Azmi

Nuh As

Memiliki kesabaran dalam berdakwah kepada kaumnya.

Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, Nabi Nuh As tetap berdakwah mengajak kaumnya beribadah menyembah Allah SWT.

Pada waktu Nabi Nuh a.s. mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk membuat kapal di atas gunung, beliau mendapat banyak ejekan dari kaumnya.

Tetapi tetap sabar, tabah, dan teguh hati dalam menjalankan perintah itu.

Nabi Ibrahim As

Memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya.

Meskipun dihukum dengan dibakar, tapi Nabi Ibrahim As sabar menjalaninya dan tetap teguh hati untuk menyampaikan wahyu Allah SWT.