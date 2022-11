3 Alasan Penolakan RUU PPSK, Berikut Pernyataan Sikap Gerakan Koperasi Credit Union Kalbar!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 67 Credit Union yang tergabung dalam 4 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kalbar menyampaikan pernyataan sikap dan Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Ketua Pengurus KSP Pusat Simpan Pinjam Bumi Borneo Marsianus Syarib saat press release dan penyampaian pernyataan sikap mengatakan ada tiga alasan penolakan RUU PPSK yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

"Ada tiga alasan mengapa kami menolak RUU PPSK. Pertama, alasan secara filosofis, koperasi merupakan self regulated organization yang menempatkan manusia lebih tinggi dibandingkan modal, supreme di atas modal dan material," ujarnya saat pernyataan sikap yang berlangsung di Kantor Puskopdit Jalan Imam Bonjol, Gang H Mursyid, Kamis 17 November 2022.

Ia mengatakan koperasi merupakan organisasi berbasis orang (people-based association) yang berbeda dengan korporasi berbasis kumpulan modal.

Gerakan koperasi seluruh dunia mengakui bahwa prinsip otonomi dan demokrasi adalah merupakan kekuatan masyarakat sendiri untuk mengatur diri sendiri (self help regulated).

Koperasi sejak Tahun 2016 telah diakui oleh PBB sebagai warisan bukan benda (intangible herritage) yang merupakan gerakan menolong diri sendiri melalui kerja sama (self help through mutual).

Pernyataan sikap penolakan RUU PPSK di Kantor Puskopdit Jalan Imam Bonjol, Gang H Mursyid pada Kamis, 17 November 2022. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI)

Kedua, kata Marsianus adalah alasan empiris sosiologis. Koperasi justru memiliki ketahanan (resiliance) karena diakui otonom dan cara kerja yang demokratis.

Contoh di Jerman yang selama 90 tahun tidak pernah meminta dana talangan uang negara (bailout) padahal mereka adalah pembayar pajak juga.

"Kenapa bisa, karena dengan demokrasi Koperasi justru anggota turut mengambil tanggung jawab terhadap risiko bisnis yang itu berbeda dengan korporasi perbankan," ujarnya.

Ketiga, penolakan Gerakan Koperasi Kalbar karena alasan yuridis.

Dimana koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan demokrasi

ekonomi seperti yang disebut dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

"Tidak adanya pengakuan terhadap Koperasi untuk mendapatkan fasilitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap badan hukum Koperasi yang merupakan badan hukum ficta persona yang diakui oleh negara. Sehingga RUU PPSK tahun 2022 telah melanggar pasal 28 huruf b Undang Undang Dasar 1945," kata Marsianus.

Perluasan kewenangan LPS menurut RUU PPSK tahun 2022 Bagian Ketiga Pasal 3A dan Pasal 4 yang memberikan penjaminan terhadap asuransi adalah merupakan bentuk ‘pelegalan perampokan’ uang negara untuk kepentingan para korporasi asuransi kapitalis.

RUU PPSK tahun 2022 ini kata dia menjadikan kekebalan hukum terhadap pengambil kebijakan yang jelas melanggar konstitusi.

Bentuk intervensi terhadap Gerakan Koperasi adalah pelanggaran terhadap otonomi dan demokrasi Koperasi (Pasal 191, pasal 298-305 RUU PPSK tahun 2022).

"Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar ditindaklanjuti demi menyelamatkan marwah koperasi Indonesia," tutupnya.

Pernyataan sikap yang Marsianus sampaikan mengatasnamakan Gerakan Koperasi Credit Union Kalbar dari 4 KSP. Diantaranya KSP Pusat Simpan Pinjam Bumi Borneo yang membawahi 5 CU dan diketuainya dengan 462.791 anggota.

KSP Puskop Credit Union Indonesia dengan Ketua Pengurus Marselus Sunardi dengan 546.466 anggota dari 46 CU primer.

Selanjutnya Puskop Credit Khatulistiwa dengan Ketua Pengurus Stefanus Masiun yang membawahi 7 CU dengan 454.272 anggota dan KSP Puskopdit Kapuas yang diketuai Hendriyatmoko yang membawahi 9 CU primer dengan anggota individu 61.583 orang. (*)