World Cup 2026 Beda Format dan Jumlah Peserta , Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia Terbuka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - World Cup 2026 akan menjadi gelaran pesta sepak bola dunia terbaru setelah berkahirnya Piala Dunia 2022 Qatar tahun ini.

Namun, gelaran World Cup 2026 nanti akan dilangsungkan dengan format yang benar-benar berbeda.

Baik dari segi jumlah peserta.

Serta negara Host atau Tuan Rumah dari pesta sepak bola dunia 4 tahunan ini .

Jika sebelumnya konstestan putaran Final Piala Dunia selalu menampilkan 32 kontestan yang terbagi dalam 8 grup, tidak dengan World Cup 2026 nanti.

Jumlah peserta akan diperluas menjadi 48 !

"FIFA World Cup 2026 will be first edition to feature 48 teams and three host countries,"

(FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi pertama yang menampilkan 48 tim dan tiga negara tuan rumah)

Demikian keterangan di laman official web FIFA terkait gelaran Piala Dunia 2026 - World Cup 2026 ini.

Terkait hal ini, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pandangannya.

“Kita harus menemukan cara lain untuk menyentuh hati dan emosi orang-orang,” ujar Presiden FIFA , Gianni Infantino terkait digelarnya World Cup 2026 dengan penambahan jumlah kontestan itu, dirangkum dari laman official web FIFA , Rabu 16 November 2022 .

“Saya pikir ada cara berbeda untuk melakukan itu, dan kami ingin menggunakan kesempatan Piala Dunia FIFA datang ke sini,"

"Tingkat pertama benar-benar tingkat akar rumput; itu akses ke olahraga,"timpal Gianni Infantino lagi.

"Kami harus memberi anak laki-laki dan perempuan, anak-anak, akses yang lebih mudah ke olahraga.”