Megahnya Stadion Lusail Qatar Lokasi Bigmatch Portugal vs Uruguay di Piala Dunia 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut profil Lusail Stadium yang menjadi satu di antara venue pertandingan Piala Dunia Qatar 2022.

Stadion ini akan menjadi lokas pertandingan penting di babak penyisihan grup yang dimulai 20 November 2022.

Beberapa partai tersebut di antaranya Argentina vs Arab Saudi di grup C, kemudian Brazil vs Serbia di grup G hingga partai bigmatch Portugal vs Uruguay di grup di grup H.

Stadion ini juga akan menjadi lokasi 16 besar, perempat final, semifinal dan final.

• Profil Graham James Arnold Pelatih Australia Piala Dunia 2022, Mantan Pemain NAC Breda Belanda

Ingin mentahui profil dan kemegahan Lusail Qatar, simak ulasannya berikut ini.

Dilansir dari laman FIFA, desain stadion terinspirasi oleh interaksi cahaya dan bayangan yang menjadi ciri lentera 'fanar'.

Bentuk dan fasad Lusail menggemakan motif dekoratif yang rumit pada mangkuk dan bejana yang menjadi ciri zaman keemasan seni dan keahlian di dunia Arab dan Islam.

Stadion ini berkpasitas 80 ribu penonton.

Stadion ini akan dilayani oleh Doha Metro Red Line yang membawa kendaraan akan dapat mengakses stadion dengan menggunakan Al Khor Expressway.

Akan ada sejumlah fasilitas park and ride di dekat stadion.

• Profil Luka Modric Jendral Lapangan Timnas Kroasia di Piala Dunia 2022 Peraih Ballon dOr 2019

Pasca 2022, masyarakat akan dapat mencapai fasilitas tersebut dengan menggunakan Lusail Light Rail Tram.

Rencana saat ini untuk Stadion Lusail adalah mempelajari modifikasi ruang interior stadion untuk menampung campuran fasilitas sipil.

Pasca 2022, tempat tersebut dapat menyediakan unit perumahan yang terjangkau, toko, gerai makanan, klinik kesehatan, dan bahkan sekolah.

Bagian atas dapat diubah menjadi teras luar ruangan untuk rumah baru dan lapangan sepak bola komunitas yang berpotensi dibangun.