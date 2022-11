Jadwal Jam Tayang Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Live SCTV Lengkap Daftar Pertandingan Pembuka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak Jadwal opening ceremony lengkap daftar pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 pada Minggu 20 November 2022.

Empat hari lagi kick off Piala Dunia 2022 bakal digelar di Qatar. Sebagai tuan rumah persiapan terus dipoles.

Sesuai jadwal pembukaan pada pukul 14.00 waktu setempat atau sekitar pukul 18.00 WIB.

Pembukaan akan digelar sebelum pertandingan Timnas Qatar melawan Ekuador di Stadium Albayt Qatar pada pukul 23.00 WIB.

Tentunya ada banyak rangkaian kegiatan untuk memeriahkan pembukaan mulai dari menyanyikan lagu kebanggsan hingga soundtrack resmi.

Selain itu ada pula penampilan artis di antaranya penyanyi BTS dan bintang K-Pop Jung Kook disebut akan tampil di upacara pembukaan.

Upacara pembukaan dan pertandingan pertama akan diadakan 45 menit di utara Doha di Stadion Al Bayt Al Khor, yang menampung 60.000 orang.

Timnas Senegal dan Belanda awalnya dijadwalkan untuk memainkan pertandingan pembukaan pada 21 November.

Namun, hal itu diubah sehingga tuan rumah dapat memainkan pertandingan pembukaan, seperti yang biasa dilakukan sejak 2006.

Ada sederet pertandingan pembuka di fase grup yang akan berlangsung pada Minggu hingga rabu

Setelah Qatar vs Ekuador di grup A, akan dilanjutkan pertandingan antaranya Inggris vs Iran, Senegal vs Belanda hingga USA vs Wales.

Daftar Pertandingan pembukaan

Minggu 20 November 2022

- Pukul 21.42 Qatar vs Ekuador