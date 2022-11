Jadwal Lengkap Beserta Venue Pertandingan Sepakbola Putra Porprov XIII Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pertandingan sepakbola porprov XIII Kalbar diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota dan akan digelar pada tanggal 15 hingga 26 November 2022.

Adapun pada cabang olahraga sepakbola nantinya akan menggunakan dua vanue yaitu di Stadion SSA Pontianak dan Keboen Sajoek Pontianak (PSP).

Berikut Jadwal Pertandingan Beserta Vanue Cabang Olahraga Sepakbola Putra Porprov XIII Kalbar 2022:

- Selasa, 15 November 2022

1. Pukul 13:30 WIB, Sekadau vs Sambas (grup A) di Stadion SSA Pontianak.

2. Pukul 15:30 WIB, Pontianak vs Melawi (grup A) di Stadion SSA Pontianak.

• Live Streaming Mempawah vs Sanggau Sepakbola Porprov Kalbar 2022

3. Pukul 13:30 WIB, Sekadau vs Sambas (grup C) di Stadion PSP Pontianak.

4. Pukul 15:30 WIB, Pontianak vs Melawi (grup C) di Stadion PSP Pontianak.

- Rabu, 16 November 2022

1. Pukul 13:30 WIB, Ketapang vs Kubu Raya (grup B) di Stadion PSP Pontianak.

2. Pukul 15:30 WIB, Kapuas Hulu vs Mempawah (grup A) di Stadion PSP Pontianak.

3. Pukul 13:30 WIB, Bengkayang vs Sintang (grup D) di Stadion SSA Pontianak.

4. Pukul 15:30 WIB, Melawi vs Sekadau (grup C) di Stadion SSA Pontianak.

- Kamis, 17 November 2022

1. Pukul 13:30 WIB, Sanggau vs Kayong Utara (grup A) di Stadion PSP Pontianak.

2. Pukul 15:30 WIB, Landak vs Ketapang (grup B) di Stadion SSA Pontianak.

3. Pukul 13:30 WIB, Sambas vs Pontianak (grup C) di Stadion SSA Pontianak.

4. Pukul 15:30 WIB, Singkawang vs Bengkayang (grup D) di Stadion PSP Pontianak.

- Jumat, 18 November 2022

1. Pukul 13:30 WIB, Kapuas Hulu vs Sanggau (grup A) di Stadion PSP Pontianak.

2. Pukul 15:30 WIB, Kayong Utara vs Mempawah (grup A) di Stadion PSP Pontianak.

3. Pukul 13:30 WIB, Melawi vs Sambas (grup C) di Stadion SSA Pontianak.

4. Pukul 15:30 WIB, Pontianak vs Sekadau (grup C) di Stadion SSA Pontianak.

- Minggu, 20 November 2022

1. Pukul 15:30 WIB, Sintang vs Singkawang (grup D) di Stadion SSA Pontianak.

2. Pukul 15:30 WIB, Kubu Raya vs Landak (grup B) di Stadion PSP Pontianak. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News