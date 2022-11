Gelar Wisuda Angkatan ke-52, SMK-SMTI Pontianak Lahirkan Tenaga Industri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak melaksanakan wisuda lulusan angkatan ke-52, Selasa 15 November 2022.

Sebanyak 240 wisudawan yang terdiri 128 orang dari program Teknik Pemesinan, 63 orang dari program Kimia Industri, dan 49 orang dari program Analisis Pengujian Laboratorium berhasil menyelesaikan pendidikan.

Tidak hanya sekedar mencetak lulusan, SMK SMTI berusaha meningkatkan misi Pendidikan dan pemenuhan fasilitas Pendidikan untuk mencetak lulusan yang kompeten sehingga bisa terserap di dunia kerja.

“Dalam meningkatkan misi pendidikan dan pemenuhan fasilitas pendidikan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, kami berupaya secara maksimal agar lulusan dapat diterima di dunia kerja. Upaya ini perlahan meningkatkan persentase serapan dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” jelas Kepala SMK SMTI Pontianak, Marwandi, M.Pd., Senin (14/11/2022).

Untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global, SMK SMTI Pontianak mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang pembangunan vokasi industri bertaraf global menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian.

Sebagaimana telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Peraturan tersebut bermaksud bahwa Pendidikan vokasi adalah Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu.

Dimulai dengan pengembangan Pendidikan Dual System dengan menggunakan STEM Learning Model bertaraf Internasional.

Dalam mewujudkan proses pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, teknologi, mesin dan matematika.

Tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan untuk para siswa, SMK SMTI Pontianak juga melaksanakan workshop pengembangan pelaksaaan program pengembangan guru berkelanjutan berbasis STEM Learning yang diikuti oleh semua guru baik produktif maupun normatif.

“Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada para guru di SMK SMTI Pontianak tentang bagaimana mengasah kemampuan siswa dari keterampilan belajar dan berinovasi, kemampuan mencari informasi melalui media dan teknologi serta keterampilan hidup dan berkarir,” terang Wakil Kepala Kurikulum SMK SMTI Pontianak, Muchlis.

Dirinya menambahkan, selain itu, guru juga harus menerapkan 4 pilar dalam pembelajaran STEM yaitu Learning to do (mengajak siswa memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan), Learning to know (tetap belajar meskipun masalah tersebut sudah dipecahkan), Learning to be (menanamkan nilai etika dan tanggung jawab) dan Learning to live together (menanamkan cara menghargai orang lain dan bekerja sama sebagai satu tim).

Kemudian SMK SMTI Pontianak juga melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil Menengah (IKM).

Dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM khususnya dibidang industri, SMK SMTI Pontianak turut memberikan layanan kepada industri dalam pengembangan produk melalui Teaching Factory.