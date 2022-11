Sintang dan Kapuas Hulu Diprediksi Bakal Diguyur Hujan Lebat, Ini Penjelasan BMKG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak, Sutikno mengatakan, potensi hujan masih akan terjadi selama lima hari ke depan di wilayah Kapuas Hulu dan Sintang.

"Kapuas Hulu dan Sintang masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat selama lima hari ke depan, sampai tanggal 18 November 2022," katanya saat dikonfirmasi pada Minggu 13 November 2022

Sutikno juga mengatakan dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat tersebut, dapat menimbulkan potensi banjir lebih lama.

"Karena hujan masih akan terjadi selama lima hari ke depan, sehingga diprakirakan masih berpotensi terjadi banjir di sana," katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kepada warga untuk tetap berhati-hati dan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang dapat terjadi.

"Dengan kondisi tersebut diimbau kepada Masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi yang mungkin saja terjadi, seperti genangan, banjir ataupun tanah longsor," ujarnya.

Sementara itu, BPBD Kalbar menginformasikan bahwa sejumlah daerah sudah tidak dalam status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor (batingsor). Misalnya Kabupaten Sintang, status tersebut sudah berakhir per tanggal 3 November 2022.

Lalu, Kabupaten Melawi sudah berakhir per tanggal 8 November 2022, Sekadau berakhir per tanggal 26 Oktober 2022, dan Kayong Utara berakhir per tanggal 25 Oktober 2022.

Adapun sejumlah wilayah yang masih berada dalam status tanggap darurat batingsor adalah Kapuas Hulu hingga 31 Desember 2022), Ketapang hingga 19 November 2022), Sanggau hingga Desember 2022), dan Kubu Raya hingga 15 November 2022.

Sementara itu, pemerintah provinsi masih menetapkan status tanggap darurat batingsor secara keseluruhan di Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2022.

