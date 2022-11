Promo Makanan Hari Ini 11 November 2022, Nikmati JCO Dunkin Donuts Domino Pizza Chatime Geprek Bensu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo makanan hingga minuman hari ini Jumat 11 November 2022.

Beragam varian menu dapat menjadi pilihan promo makanan dan minuman diantaranya ada promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan JCO, promo makanan Geprek Bensu , promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Chatime, promo makanan dominos pizza , promo minuman Janji Jiwa dan masih banyak promo makanan lainnya.

Simak promo makanan dan minuman dengan harga hemat bersama orang-orang tersayang.

Cek beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 11 November 2022:

promo makanan JCO

Jangan sampai kamu nggak kebagian! Hanya 111k kamu udah bisa nikmatin 2 lusin donuts. Nikmati promo lainnya juga untuk beverages dan jcool.

Yuhuu promo semua itu ada di I LOVE JCO yang hanya berlaku sampai hari ini aja lho! kamu udah beli apa aja nih JCO Lovers?

Langsung aja deh borong semuanya ke store terdekat JCO di kotamu. Atau kamu juga bisa pesan melalui aplikasi JCO serta www.jcodelivery.com.

promo makanan Dunkin Donuts

Yang hauss merapat ke DUNKIN’ aja sekarang yukk! Karena setiap pembelian Coollata Sweet Potato, kamu bisa dapetin GRATIS Iced Lemon Tea Rose di hari Kamis ini.

*Syarat dan ketentuan:

- Tidak berlaku untuk minuman lainnya

- Berlaku untuk umum tanpa DD Card 2022

- Berlaku setiap hari Rabu dan Kamis di bulan November 2022 untuk Dine In / Take Away di counter tertentu selama persediaan masih ada.

promo makanan Geprek Bensu

Paket Geprek Bensu Ayam Tumbuk Sambal Embe & Paket Geprek Bensu Ayam Tumbuk Sambal Daun Jeruk, siap manjakan lidah kamu di makan siang ini bestie.

Rasa enak Pedas masing masing sambal + kremesan yang gurih, mantap banget rasanya.