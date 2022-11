Mobil Listrik Toyota bZ4X Dibanderol Dengan Harga Rp 1,190 Miliar, Ini Spesifikasinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Mobil listrik Toyota bZ4X resmi diluncurkan oleh PT Toyota Astra Motor di Jakarta pada Kamis 10 November 2022.

Untuk diketahui, Toyota bZ4X yang dibanderol dengan harga Rp 1,190 miliar On The Road ini adalah kendaraan listrik pertama miliki Toyota yang mengaspal di tanah air.

• Kebut Mobil Anda Sesekali Dengan Tetap Memperhatikan Aspek Keamanan dan Keselamatan, Ini Manfaatnya

Kehadiran All New Toyota bZ4X sekaligus melengkapi pilihan teknologi elektrifikasi di Indonesia, serta dalam rangka realisasi komitmen Toyota menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan yang lengkap bagi beragam kebutuhan masyarakat.

“All New bZ4X menjadi pionir Battery EV Toyota sekaligus melengkapi line up kendaraan elektrifikasi di Indonesia yang terdiri dari teknologi Hybrid EV, Plug-In Hybrid EV, dan Battery EV. Dengan ini, pelanggan bebas memilih kendaraan elektrifikasi Toyota yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” ujar Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.

All New bZ4X dibangun dari basis Platform e-TNGA yang merupakan refinement dari Toyota New Global Architecture (TNGA).

Salah satu yang menjadi kelebihan mobil ini adalah unit baterai ramping. Baterai terletak sepenuhnya di bawah lantai kendaraan.

• Porche Luncurkan Mobil Yang Bisa Off Road, 911 Dakar Namanya

Sebagai bagian integral dari chassis sehingga membantu mendapatkan pusat gravitasi rendah, keseimbangan bobot depan-belakang ideal, dan rigidity bodi tinggi.

Lithium-ion Battery di bZ4X mempunyai kapasitas 71,4 kWh yang sejak terisi penuh, baterai ini memiliki jarak tempuh hingga 500 km tanpa menghasilkan emisi sama sekali.

Jika dilihat dari eksterior, tampilan bZ4X begitu atraktif dengan paras yang tajam. Lampu LED projector yang didesain tipis mampu membuat tampilannya terlihat lebih agresif.

Tak hanya itu, aksen doff pada bumper depan-belakang, overfender serta side skirt yang dilengkapi dengan pelek 18 inci membuat tampilannya begitu menarik.

Masuk ke bagian interior, Toyota bZ4X mengusung desain yang modern dengan nuansa serba hitam.

SUV Toyota ini dibekali dengan head unit berukuran 12,3 inci dengan desain yang mengambang serta sudah dilengkapi dengan fitur konektivitas lengkap ke smartphone.

Terdapat pula fitur canggih Advanced Park yang dirancang untuk membantu pengemudi ketika parkir paralel atau parkir mundur tanpa perlu menggerakkan kemudi sedikitpun.

• Honda Belum Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia, Berikut Beberapa Alasannya

All New bZ4X turut memanfaatkan fitur safety aktif yang paling canggih yakni Toyota Safety Sense (TSS) 3.0.

Disematkan pula fitur telematika T Intouch, yaitu teknologi yang menghubungkan pengguna dan mobil dengan berbagai layanan mobilitas Toyota melalui mTOYOTA.

Sebagai informasi, bZ4X yang meluncur di Indonesia hanya dibekali satu varian yakni Front Wheel Drive (FWD) panoramic roof yang dibekali dengan baterai lithium-ion 335 Volt dengan kapasitas 71,4 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 244 hp dan torsi 266 Nm.

Mobil ini bisa menempuh jarak 500 km dalam sekali pengecasan. Sementara untuk waktu pengecasan mobil ini membutuhkan waktu 30 menit dari posisi kosong hingga 80 persen. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Simak Spesifikasi Mobil Listrik Toyota bZ4X"